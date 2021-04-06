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Куман остался недоволен уровнем Барселоны после победы каталонцев над Вальядолидом

Испания
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Максималист по имени Рональд

Куман остался недоволен уровнем Барселоны после победы каталонцев над Вальядолидом

Фото: Marca / Автор – неизвестен

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал добытые три зачетных пункта в матче Примеры с "Вальядолидом" (1:0). Цитирует наставника Marca.

"Сложный матч. Нам не хватало моментов в первом тайме. Мы плохо прессинговали, вышли на поле вялыми и не контролировали события на поле. Затем мы немного изменили тактику и стали играть лучше во втором тайме. "Барселона" далека от своего уровня, "Вальядолид" отлично потрудился в обороне. Тем не менее, я считаю, что мы заслужили победу, хоть и не обошлось без везения. Команда доказала, что может терпеть и побеждать и при плохой игре. Бывает, что тебе везет, а бывает, что нет. Я тренер "Барселоны" – это значит, что мне повезло. Я отмечаю характер моего коллектива".

Каталонцы набрали 65 очков и сократили отставание от лидера таблицы "Атлетико" до одного зачетного пункта. Мадридский "Реал", который идет на третьем месте, набрал 63 очка.

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В статье: Вальядолид Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 10:40
Очередной звиздежь от фанатов реала на уа-футбол. Рональд Куман недоволен отдельными моментами игры ФК Барселоны во вчерашнем матче, а не недоволен в целом уровнем Барселоны. Манипуляторы, прекращайте так себя позорить.
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