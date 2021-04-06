Цели для МЮ и новый Рамос. Пять игроков Примеры, которых уже этим летом купят топы

Представляем список из пяти футболистов, считающихся целями для больших европейских клубов.

Маркос Льоренте: за год цена выросла на 54 млн

Клуб: "Атлетико"

Основной претендент: "Манчестер Юнайтед"

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Из опорного полузащитника – упорного, но не слишком, как считалось, мастеровитого, - Диего Симеоне превратил игрока в атакующего джокера. В сезоне 2019/20 Маркос Льоренте забил пять мячей, из них два великих на "Энфилде", когда "Атлети" выбросил "Ливерпуль" за борт Лиги чемпионов. А в нынешней темпораде полузащитник отличился уже 10 раз, вызывая своими действиями совершеннейший восторг европейских менеджеров. На данный момент Льоренте является вторым лучшим бомбардиром "Атлетико" и главным ассистентом команды.

Теперь за полузащитником открыли охоту МЮ и "Интер", за ситуацией внимательно следят "Челси" и "Бавария". Диего Симеоне уже сказал руководству, что уход Маркоса Льоренте дестабилизирует команду. Таким образом, потенциальному покупателю придется выплатить полную клаусулу (сумму безусловного выкупа), равняющуюся 120 млн евро – страшная цена даже для топов, ведь их финансы тоже существенно пострадали из-за ковида.

Жюль Кунде: новый Серхио Рамос?

Клуб: "Севилья"

Основной претендент: "Реал"

Трансферная стоимость: 60 млн евро

С ростом 178 см Жюль Кунде является лучшим игроком "Севильи" в действиях на втором этаже: в среднем три выигранные верховые дуэли за игру. Футбол Лопетеги крайне требователен к центральным защитникам, так как латерали располагаются максимально высоко – и 22-летний француз с этими требованиями вполне справляется. Он крайне работоспособен, хорош в прессинге, отборах и перехватах, вполне способен обыграть оппонента один в один, и вообще, обладает всем потенциалом для того, чтобы в более-менее ближайшем будущем превратиться в одного из лучших центральных защитников мира.

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За трансферную стоимость "Севилья" его, конечно, не отдаст. Клаусула защитника составляет либо 80, либо 90 млн евро (зависит от того, выступает ли покупателем испанская команда). С подачи Хосепа Гвардиолы за Кунде уже приходил "Манчестер Сити", но получил от ворот поворот вместе со своими 55 млн евро. Крайне заинтересованными в дефенсе выглядят "Реал" и ПСЖ. В Мадриде, например, считают, что он способен заменить Серхио Рамоса, став настоящим лидером обороны.

Пау Торрес: новый Варан?

Клуб: "Вильярреал"

Основной претендент: "Реал"

Трансферная стоимость: 50 млн евро

24-летний крупногабаритный испанский центральный защитник, сыгравший 7 матчей за национальную сборную. Игрок контрастов: очень большой (191 см), но не сказать, что прекрасно играет на втором этаже, при всех своих габаритах предпочитает не вмешиваться в силовую борьбу, а выигрывать за счет позиционных действий. Недостаточно? Любит идти в дриблинг.

Пау Торрес уже несколько лет находится на карандаше больших испанских клубов. В 2019-ом году от него окончательно отказался "Атлетико" (выбирая между Эрмосо и Пау Торресом, Симеоне поставил на первого), в прошлом году защитника удалили из шорт-листа "Барселоны", а вот "Реал" выжидал. У бланкос думают, что Пау Торрес имеет похожие характеристики с Рафаэлем Вараном, и если француз не станет продлевать контракт с клубом, то на замену ему придет испанец. На прошлой неделе стало известно, что с футболистом контактировали представители МЮ.

Клаусула составляет (в зависимости от различных факторов) от 50 до 65 млн евро.

Юссеф Эн-Несири: АПЛ ждет

Клуб: "Севилья"

Основной претендент: "Арсенал"

Трансферная стоимость: 30 млн евро

В нынешнем сезоне молодой (23 года) форвард "Севильи" забил уже 21 мяч во всех соревнованиях. Для Эн-Несири офсайдная ловушка все еще остается величайшей загадкой Вселенной, он откровенно плохо пасует (что косвенно доказывает грустный нолик в графе "ассисты"), зато он превосходный финишер и настоящий доминатор в воздухе. "У него есть инстинкт убийцы", - говорит Мончи, знаменитый спортивный директор клуба из автономного сообщества Андалусия.

На Эн-Несири совершенно не обращают внимания испанские гранды, уже миллион раз видевшие пиковые сезоны нестабильных форвардов, зато в Англии за марокканцем выстроилась целая очередь, возглавляемая "Арсеналом". В Лондоне склонны предполагать, что Эн-Несири сможет заменить в структуре командой игры Обамеянга. Кроме того, есть интерес со стороны самого частого охотника нашей подборки – МЮ.

Брайан Хиль: уже есть матч за первую сборную

Клуб: "Эйбар" (в аренде, принадлежит "Севилье")

Основной претендент: "Барселона"

Трансферная стоимость: 20 млн евро

20-летний универсальный атакер, способный опуститься в центр полузащиты, умеющий исполнять стандарты и не любящий участвовать в силовой борьбе. При всем при этом – крайне работоспособен. Сейчас Брайан Хиль помогает "Эйбару" избежать вылета из "вышки", и безусловно является одним из лучших футболистов команды.

В "Севилью" он вернется летом. Тогда же определится и его будущее. Между футболистом и спортивным директором Мончи есть устная договоренность о том, что с 1-го января 2022-го года стороны подпишут новый контракт с улучшенными условиями и повышенной клаусулой (150 млн евро). Сейчас сумма безусловного выкупа составляет 35 млн евро, так что потенциальным покупателям ("Барселона", "Атлетико", "Валенсия", "Манчестер Сити") следует подсуетиться.