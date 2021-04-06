Расстрельный список. Кто покинет Барселону?

Во-первых, у команды долги, и она вынуждена продавать активы – футболистов.

Во-вторых, зарплатная ведомость "Барсы" настолько раздута, что является самой большой в мире – даже шейхи в ПСЖ и МС не платят своему составу столько, сколько в столице Каталонии.

новый ростер будет строиться по совершенно иным принципам – с максимальным прицелом на Ла Масию.

Так кто же уедет из Барселоны этим летом? Мы расскажем и о тех, кто точно покинет команду, и о тех, чей трансферный статус пока что находится в подвешенном положении.

Голкиперы

Нету

Возраст: 31

31 Командный статус : игрок запаса

: игрок запаса Контракт: € 3,704,000 до 2023

€ 3,704,000 до 2023 Трансферная стоимость: 10 млн евро

10 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 "сухих" игр

: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 "сухих" игр Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.49 (20 место в команде)

(WhoScored): 6.49 (20 место в команде) Альтернатива: Иньяки Пенья

К Нету минимум претензий, но давно не секрет, что он хочет уехать в Бразилию. Кроме того, нынешнее руководство во главе с Жоаном Лапортой склонно считать, что бэкапом должен быть либо перспективный собственный воспитанник (в идеале), либо опытный ветеран, хорошо знакомый с Примерой – но в любом случае запасной вратарь не должен получать почти 4 млн евро в год.

Нету уедет абсолютно точно, и "Барса" не будет лютовать с ценой при продаже.

Защитники

Клеман Лангле

Возраст: 25

25 Командный статус: игрок основы

игрок основы Контракт: € 2,699,000 до 2026

€ 2,699,000 до 2026 Трансферная стоимость : 25 млн евро

: 25 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 39 матчей, 1 гол

: 39 матчей, 1 гол Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.62 (17 место в команде)

6.62 (17 место в команде) Альтернатива: Эрик Гарсия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Только в октябре 2020-го года "Барса" пролонгировала соглашение с французским защитником. А дальше началась катастрофа: череда ошибок Лангле попросту не поддается никакому исчислению – даже молодые и еще мало обстрелянные Араухо и Мингеса не допускают такое невероятное количество эрроров. Сам Жоан Лапорта, судя по его предметному интересу к центральным защитникам, не считает, что игра Клемана Лангле соответствует уровню клуба. С другой стороны, Рональд Куман все еще готов дать французу шанс, так что его трансфер под вопросом.

Самюэль Умтити

Возраст: 27

27 Командный статус : игрок ротации

: игрок ротации Контракт: € 12,000,000 до 2023

€ 12,000,000 до 2023 Трансферная стоимость : 10 млн евро

: 10 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 13 матчей

: 13 матчей Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.61 (19 место в команде)

6.61 (19 место в команде) Альтернатива: Рональд Араухо

5 лет назад "Барса" покупала одного из перспективнейших защитников мира – теперь она будет пытаться сбагрить футболиста практически без игровой практики, имеющего огромные проблемы со здоровьем и зарплату в 12 млн евро.

У дефенсы больное колено и ему нужна операция, но Умтити категорически против хирургического вмешательства.

По слухам им интересуются в Англии.

Хуниор Фирпо

Возраст : 24

: 24 Командный статус : игрок ротации

: игрок ротации Контракт: € 716,000 до 2024

€ 716,000 до 2024 Трансферная стоимость: 10 млн евро

10 млн евро Показатели в нынешнем сезоне: 17 матчей, 1 гол, 1 ассист

17 матчей, 1 гол, 1 ассист Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.61 (18 место в команде)

6.61 (18 место в команде) Альтернатива: Алехандро Бальде

Здесь дело в том, что игрок не прогрессировал так, как от него ожидали клубные тренеры – по сути, Хуниор Фирпо попросту не соответствует уровню окружающего его коллектива. Его брали как запасного под Альбу, но он не смог навязать основному левого защитнику даже какие-то зачатки конкуренции.

А учитывая экспрессивный рост 17-летнего Алехандро Бальде, уже выступающего за вторую "Барсу", решение по Хуниору Фирпо выглядит очевидным.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитники

Миралем Пьянич

Возраст: 30

30 Командный статус: игрок ротации

игрок ротации Контракт: € 8,400,000 до 2024

€ 8,400,000 до 2024 Трансферная стоимость: 28 млн евро

28 млн евро Показатели в нынешнем сезоне: 28 матчей

28 матчей Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.42 (22 место в команде)

6.42 (22 место в команде) Альтернатива: Илайш Мориба/Джорджиньо Вейналдум

Пьянич оказался в "Барселоне" не потому, что он нужен команде, а в результате сложной финансовой схемы, осуществленной каталонцами вместе с "Ювентусом" - так оба клуба сыграли на трансферной амортизации.

Абсолютно не вписывающийся и много получающий, боснийский полузащитник летом будет выставлен на трансфер.

По нему уже делала трансферный запрос "Аталанта".

Филипе Коутиньо

Возраст: 28

28 Командный статус : игрок запаса

: игрок запаса Контракт: € 8,580,000 до 2023

€ 8,580,000 до 2023 Трансферная стоимость: 40 млн евро

40 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 14 матчей, 3 гола, 2 ассиста

: 14 матчей, 3 гола, 2 ассиста Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.79 (13 место в команде)

6.79 (13 место в команде) Альтернатива: Педри

Апофеоз безумной трансферной политики бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу: за 145 (!!!) млн евро был куплен футболист, которому элементарно нет места в команде даже по позиции. Тактические схемы блаугранас не предполагают наличие чистой "десятки", а во всех других амплуа Коутиньо либо выглядит существенно хуже, либо в команде есть исполнители лучше.

Да что уж тут говорить, если бразилец проиграл место в старте 17-летнему пацану!

Пусть даже и чрезвычайно талантливому.

Продать полузащитника будет тяжело: у него большая заработная плата, а реноме сильно пострадало после неудачных выступлений на "Камп Ноу".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающие

Усман Дембеле

Возраст : 23

: 23 Командный статус : игрок основы

: игрок основы Контракт : € 12,000,000 до 2022

: € 12,000,000 до 2022 Трансферная стоимость : 50 млн евро

: 50 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 35 матчей, 9 голов, 4 ассиста

: 35 матчей, 9 голов, 4 ассиста Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored) : 7.01 (7 место в команде)

: 7.01 (7 место в команде) Альтернатива: Алекс Кольядо

А вот тут вопрос.

Рональд Куман чрезвычайно доволен прогрессом Дембеле, который, похоже, избавился от травм и проблем в голове. С другой стороны, контракт вингера истекает в 2022-ом году (то есть, его нужно либо переподписывать, либо продавать этим летом), а новое руководство считает, что на 12 млн евро в год игра Усмана не тянет.

В общем, француз останется, если согласится продлить соглашение за меньшую заработную плату.

Если нет – трансфер.

Мартин Брейтуэйт

Возраст : 29

: 29 Командный статус : игрок ротации

: игрок ротации Контракт: € 4,670,000 до 2024

€ 4,670,000 до 2024 Трансферная стоимость: 9 млн евро

9 млн евро Показатели в нынешнем сезоне : 36 матчей, 7 голов, 4 ассиста

: 36 матчей, 7 голов, 4 ассиста Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.40 (23 место в команде)

6.40 (23 место в команде) Альтернатива: Эрлинг Холанд/Серхио Агуэро

Брейтуэйт получает просто сумасшедшую заработную плату для футболиста такого уровня. На поле он выкладывается до конца, борется в каждом эпизоде, но ему попросту не хватает класса.

Судя по всему, датчанин отправится в один из английских клубов – естественно, не первой величины.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Антуан Гризманн

Возраст: 30

30 Командный статус: игрок основы

игрок основы Контракт: € 45,834,000 до 2024

€ 45,834,000 до 2024 Трансферная стоимость: 60 млн евро

60 млн евро Показатели в нынешнем сезоне: 40 матчей, 14 голов, 11 ассистов

40 матчей, 14 голов, 11 ассистов Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 7.13 (5 место в команде)

7.13 (5 место в команде) Альтернатива: Эрлинг Холанд/Серхио Агуэро

"Нам не нравится, как ты играешь, как ты себя ведешь и как ты выглядишь!" - кричали французу болельщики после первого матча с ПСЖ, после которого игрок сразу же улетел в Лион к родным. Бартомеу в свое время говорил: "Я не верну Неймара, потому что Гризманн гораздо лучше". Угу.

Претензии к Гризманну кроются в несоответствии экономических и игровых показателей. Месси получает почти 71 млн евро в год, но вряд ли кто-то скажет, что он не отрабатывает этих денег – даже в свои 33. У Гризманна вторая зарплата в клубе, и она настолько огромна, что Жоану Лапорте будет чрезвычайно проблематично продать игрока.

Потенциальные покупатели на Гризманна есть, но все упирается в невероятную зарплату: вряд ли найдется клуб, который ее беспроблемно потянет.