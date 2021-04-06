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Расстрельный список. Кто покинет Барселону?
В Каталонии ожидается большая чистка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во-первых, у команды долги, и она вынуждена продавать активы – футболистов.
Во-вторых, зарплатная ведомость "Барсы" настолько раздута, что является самой большой в мире – даже шейхи в ПСЖ и МС не платят своему составу столько, сколько в столице Каталонии.
новый ростер будет строиться по совершенно иным принципам – с максимальным прицелом на Ла Масию.
Так кто же уедет из Барселоны этим летом? Мы расскажем и о тех, кто точно покинет команду, и о тех, чей трансферный статус пока что находится в подвешенном положении.
Голкиперы
Нету
- Возраст: 31
- Командный статус: игрок запаса
- Контракт: € 3,704,000 до 2023
- Трансферная стоимость: 10 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 "сухих" игр
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.49 (20 место в команде)
- Альтернатива: Иньяки Пенья
К Нету минимум претензий, но давно не секрет, что он хочет уехать в Бразилию. Кроме того, нынешнее руководство во главе с Жоаном Лапортой склонно считать, что бэкапом должен быть либо перспективный собственный воспитанник (в идеале), либо опытный ветеран, хорошо знакомый с Примерой – но в любом случае запасной вратарь не должен получать почти 4 млн евро в год.
Нету уедет абсолютно точно, и "Барса" не будет лютовать с ценой при продаже.
Защитники
Клеман Лангле
- Возраст: 25
- Командный статус: игрок основы
- Контракт: € 2,699,000 до 2026
- Трансферная стоимость: 25 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 39 матчей, 1 гол
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.62 (17 место в команде)
- Альтернатива: Эрик Гарсия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Только в октябре 2020-го года "Барса" пролонгировала соглашение с французским защитником. А дальше началась катастрофа: череда ошибок Лангле попросту не поддается никакому исчислению – даже молодые и еще мало обстрелянные Араухо и Мингеса не допускают такое невероятное количество эрроров. Сам Жоан Лапорта, судя по его предметному интересу к центральным защитникам, не считает, что игра Клемана Лангле соответствует уровню клуба. С другой стороны, Рональд Куман все еще готов дать французу шанс, так что его трансфер под вопросом.
Самюэль Умтити
- Возраст: 27
- Командный статус: игрок ротации
- Контракт: € 12,000,000 до 2023
- Трансферная стоимость: 10 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 13 матчей
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.61 (19 место в команде)
- Альтернатива: Рональд Араухо
5 лет назад "Барса" покупала одного из перспективнейших защитников мира – теперь она будет пытаться сбагрить футболиста практически без игровой практики, имеющего огромные проблемы со здоровьем и зарплату в 12 млн евро.
У дефенсы больное колено и ему нужна операция, но Умтити категорически против хирургического вмешательства.
По слухам им интересуются в Англии.
Хуниор Фирпо
- Возраст: 24
- Командный статус: игрок ротации
- Контракт: € 716,000 до 2024
- Трансферная стоимость: 10 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 17 матчей, 1 гол, 1 ассист
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.61 (18 место в команде)
- Альтернатива: Алехандро Бальде
Здесь дело в том, что игрок не прогрессировал так, как от него ожидали клубные тренеры – по сути, Хуниор Фирпо попросту не соответствует уровню окружающего его коллектива. Его брали как запасного под Альбу, но он не смог навязать основному левого защитнику даже какие-то зачатки конкуренции.
А учитывая экспрессивный рост 17-летнего Алехандро Бальде, уже выступающего за вторую "Барсу", решение по Хуниору Фирпо выглядит очевидным.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитники
Миралем Пьянич
- Возраст: 30
- Командный статус: игрок ротации
- Контракт: € 8,400,000 до 2024
- Трансферная стоимость: 28 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 28 матчей
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.42 (22 место в команде)
- Альтернатива: Илайш Мориба/Джорджиньо Вейналдум
Пьянич оказался в "Барселоне" не потому, что он нужен команде, а в результате сложной финансовой схемы, осуществленной каталонцами вместе с "Ювентусом" - так оба клуба сыграли на трансферной амортизации.
Абсолютно не вписывающийся и много получающий, боснийский полузащитник летом будет выставлен на трансфер.
По нему уже делала трансферный запрос "Аталанта".
Филипе Коутиньо
- Возраст: 28
- Командный статус: игрок запаса
- Контракт: € 8,580,000 до 2023
- Трансферная стоимость: 40 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 14 матчей, 3 гола, 2 ассиста
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.79 (13 место в команде)
- Альтернатива: Педри
Апофеоз безумной трансферной политики бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу: за 145 (!!!) млн евро был куплен футболист, которому элементарно нет места в команде даже по позиции. Тактические схемы блаугранас не предполагают наличие чистой "десятки", а во всех других амплуа Коутиньо либо выглядит существенно хуже, либо в команде есть исполнители лучше.
Да что уж тут говорить, если бразилец проиграл место в старте 17-летнему пацану!
Пусть даже и чрезвычайно талантливому.
Продать полузащитника будет тяжело: у него большая заработная плата, а реноме сильно пострадало после неудачных выступлений на "Камп Ноу".
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающие
Усман Дембеле
- Возраст: 23
- Командный статус: игрок основы
- Контракт: € 12,000,000 до 2022
- Трансферная стоимость: 50 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 35 матчей, 9 голов, 4 ассиста
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 7.01 (7 место в команде)
- Альтернатива: Алекс Кольядо
А вот тут вопрос.
Рональд Куман чрезвычайно доволен прогрессом Дембеле, который, похоже, избавился от травм и проблем в голове. С другой стороны, контракт вингера истекает в 2022-ом году (то есть, его нужно либо переподписывать, либо продавать этим летом), а новое руководство считает, что на 12 млн евро в год игра Усмана не тянет.
В общем, француз останется, если согласится продлить соглашение за меньшую заработную плату.
Если нет – трансфер.
Мартин Брейтуэйт
- Возраст: 29
- Командный статус: игрок ротации
- Контракт: € 4,670,000 до 2024
- Трансферная стоимость: 9 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 36 матчей, 7 голов, 4 ассиста
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 6.40 (23 место в команде)
- Альтернатива: Эрлинг Холанд/Серхио Агуэро
Брейтуэйт получает просто сумасшедшую заработную плату для футболиста такого уровня. На поле он выкладывается до конца, борется в каждом эпизоде, но ему попросту не хватает класса.
Судя по всему, датчанин отправится в один из английских клубов – естественно, не первой величины.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антуан Гризманн
- Возраст: 30
- Командный статус: игрок основы
- Контракт: € 45,834,000 до 2024
- Трансферная стоимость: 60 млн евро
- Показатели в нынешнем сезоне: 40 матчей, 14 голов, 11 ассистов
- Оценка в нынешнем сезоне (WhoScored): 7.13 (5 место в команде)
- Альтернатива: Эрлинг Холанд/Серхио Агуэро
"Нам не нравится, как ты играешь, как ты себя ведешь и как ты выглядишь!" - кричали французу болельщики после первого матча с ПСЖ, после которого игрок сразу же улетел в Лион к родным. Бартомеу в свое время говорил: "Я не верну Неймара, потому что Гризманн гораздо лучше". Угу.
Претензии к Гризманну кроются в несоответствии экономических и игровых показателей. Месси получает почти 71 млн евро в год, но вряд ли кто-то скажет, что он не отрабатывает этих денег – даже в свои 33. У Гризманна вторая зарплата в клубе, и она настолько огромна, что Жоану Лапорте будет чрезвычайно проблематично продать игрока.
Потенциальные покупатели на Гризманна есть, но все упирается в невероятную зарплату: вряд ли найдется клуб, который ее беспроблемно потянет.
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