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Папу Гомес об уходе из Аталанты: Я все еще пытаюсь понять, как это произошло
Варианты в Саудовской Аравии и MLS
Атакующий фланговый полузащитник испанской "Севильи" Алехандро "Папу" Гомес признался, что разлука с бергамской "Аталантой" была сложной и мучительной.
"Я все еще пытаюсь понять, как это произошло", - сказал Папа.
Бывший капитан команды рассказал об уходе от "бергамасков" прошлой зимой, после того, как он поссорился с тренером Джан-Пьеро Гасперини.
Аргентинский форвард, который зарекомендовал себя любимцем болельщиков и одним из важнейших игроков, считает, что принял "правильное решение", когда переехал в Испанию.
"Я все еще пытаюсь понять, как все это произошло, - сказал он Sky Sky Italia. - Я принял правильное решение. Если я думаю о Бергамо, мне становится грустно . Даже сегодня мне трудно наблюдать за "Аталантой". Мне больно видеть своих бывших товарищей. Я рад за них, потому что играют хорошо. Я надеюсь, что эмоции могут меняться в течение месяцев.
Форвард признался, что у него было много вариантов, когда стало понятно, что он оставляет "Аталанту".
У меня были замечательные предложения из MLS и из Саудовской Аравии, предложения с большими деньгами ", - сказал он. - Но моим приоритетом была Севилья. Я знал, что есть команды, которые хотели меня. Но уйти в определенные страны - это все равно, что исчезнуть. Сейчас я горжусь тем, что я здесь.
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