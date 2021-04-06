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Игрока Кадиса могут отстранить от футбола на 2 года

Испания
(1 голосов)

Слов о "черном дерьме"

Игрока Кадиса могут отстранить от футбола на 2 года

Фото: eurosport.co.uk/автор невідомий

Новина українською

Федерация футбола Испании в среду, 7 апреля, начнет изучение обстоятельств дела о вероятной расистскую образа во время матча 29-го тура Примеры "Кадис" - "Валенсия" (2:1).

В первом тайме поединка, который состоялся 4 апреля, между центральными защитниками, хозяев Хуаном Калой и гостей - Муктаром Диакаби возникла потасовка. Последний сообщил арбитру, что соперник назвал его "черным дерьмом".

"Валенсия" всем составом ушла в раздевалку, но потом команда вернулась на поле и продолжила матч.

Если вина Калы будет доказана, согласно действующему дисциплинарным кодексом, 31-летний испанец может быть наказан временным отстранением от одного месяца до 2 лет или получит дисквалификацию от четырех игр. Ему также грозит штраф в размере от 6001 до 18000 евро, сообщает Mundo Deportivo.

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В статье: Примера Валенсия Хуан Кала Кадис
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Комментарии (3)
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Helly (Киев)
06.04.2021 в 20:07
"вероятной расистскую образа" - хватит наркоманить
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ПетроФ (Луцьк)
06.04.2021 в 20:01
якщо є гавно. то воно гавно. А якщо і ще чорне? Де тут расизм?
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Spokoyno (Киев)
06.04.2021 в 19:28
БЛІН та одразу до стінки. Нехай як всі "нормальні" гравці матом криє, але без згадування кольору
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