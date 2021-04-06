Игрока Кадиса могут отстранить от футбола на 2 года

Федерация футбола Испании в среду, 7 апреля, начнет изучение обстоятельств дела о вероятной расистскую образа во время матча 29-го тура Примеры "Кадис" - "Валенсия" (2:1).

В первом тайме поединка, который состоялся 4 апреля, между центральными защитниками, хозяев Хуаном Калой и гостей - Муктаром Диакаби возникла потасовка. Последний сообщил арбитру, что соперник назвал его "черным дерьмом".

"Валенсия" всем составом ушла в раздевалку, но потом команда вернулась на поле и продолжила матч.

Если вина Калы будет доказана, согласно действующему дисциплинарным кодексом, 31-летний испанец может быть наказан временным отстранением от одного месяца до 2 лет или получит дисквалификацию от четырех игр. Ему также грозит штраф в размере от 6001 до 18000 евро, сообщает Mundo Deportivo.