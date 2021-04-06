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Вымучили. Барселона - Вальядолид 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания
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Дембеле - спаситель

Вымучили. Барселона - Вальядолид 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: fcbarcelona.com/ автор: Miguel Ruiz

Новина українською

"Барселона" поразительно безыдейно сыграла в первом тайме матча против "Вальядолида", а когда спохватилась во второй половине, то обнаружила, что соперник закрылся очень качественно, и пробить его оборону нелегко.

К счастью для "блаугранас", в их составе был Усман Дембеле, который на последних минутах организовал для соперников удаление, а затем и вколотил победный мяч.

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Дембеле, 90

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В статье: Вальядолид Барселона
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