Вымучили. Барселона - Вальядолид 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" поразительно безыдейно сыграла в первом тайме матча против "Вальядолида", а когда спохватилась во второй половине, то обнаружила, что соперник закрылся очень качественно, и пробить его оборону нелегко.

К счастью для "блаугранас", в их составе был Усман Дембеле, который на последних минутах организовал для соперников удаление, а затем и вколотил победный мяч.

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Дембеле, 90