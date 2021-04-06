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Обвиненный в расизме игрок Кадиса сообщил свою версию
В матче Примеры
Фото: qlur.com
Центральный защитник "Кадиса" из Примеры Хуан Кала (Хуан Торрес Руис) ответил на обвинения в расизме на специально собранной пресс-конференции 6 апреля.
Есть ощущение, что в этой стране нет презумпции невиновности. Я никогда не говорил, что Диакаби "чертов негр". Никогда!
Это стопроцентная ложь. Несколько дней назад меня публично оклеветали, - сказал Кала, которого цитирует сайт "Кадиса".
4 апреля поединок 29-го тура чемпионата Испании "Кадис" - "Валенсия" (2:1) был прерван в первом тайме из-за того, что центральный защитник "Валенсии" Диакаби обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда. Но через 25 минут игроки "Валенсии" вернулись и встреча была восстановлена, но сам Диакаби был заменен.
По итогам 29 туров "Кадис" идет на 13 позиции, "Валенсия" - 12-я.
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