Обвиненный в расизме игрок Кадиса сообщил свою версию

Центральный защитник "Кадиса" из Примеры Хуан Кала (Хуан Торрес Руис) ответил на обвинения в расизме на специально собранной пресс-конференции 6 апреля.

Есть ощущение, что в этой стране нет презумпции невиновности. Я никогда не говорил, что Диакаби "чертов негр". Никогда!

Это стопроцентная ложь. Несколько дней назад меня публично оклеветали, - сказал Кала, которого цитирует сайт "Кадиса".