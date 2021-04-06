Скандал о расизме. Валенсия обвинила во лжи игрока Кадиса

"Валенсия" выступила с заявлением на официальном сайте, в котором отреагировала на слова центрального защитника "Кадиса" Хуана Калы в скандале вокруг расизма.

Футбольный клуб "Валенсия" выражает сожаление по поводу заявлений игрока "Кадиса" Хуана Калы, в которых он отрицает, что нанес серьезный расистской обииды нашему футболисту Муктару Диакаби во время матча, сыгранного в минувшее воскресенье.

Хуан Кала потерял хорошую возможность признать свою ошибку и извиниться. Вместо этого мы слышим его нападки на нашего игрока и других представителей "Валенсии".

Клуб верит в своего футболиста и подтверждает, что предоставит ему полную поддержку. После угроз Хуана Калы на его пресс-конференции, клуб, его президент Анил Мурти и игрок Муктар Диакаби глубоко убеждены в необходимости борьбы на благо футбола до конца. "Валенсия" не перестанет бороться с расизмом в футболе и обществе.