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Скандал о расизме. Валенсия обвинила во лжи игрока Кадиса
После его заявления
Фото: Marca / Автор – неизвестен
"Валенсия" выступила с заявлением на официальном сайте, в котором отреагировала на слова центрального защитника "Кадиса" Хуана Калы в скандале вокруг расизма.
Футбольный клуб "Валенсия" выражает сожаление по поводу заявлений игрока "Кадиса" Хуана Калы, в которых он отрицает, что нанес серьезный расистской обииды нашему футболисту Муктару Диакаби во время матча, сыгранного в минувшее воскресенье.
Хуан Кала потерял хорошую возможность признать свою ошибку и извиниться. Вместо этого мы слышим его нападки на нашего игрока и других представителей "Валенсии".
Клуб верит в своего футболиста и подтверждает, что предоставит ему полную поддержку. После угроз Хуана Калы на его пресс-конференции, клуб, его президент Анил Мурти и игрок Муктар Диакаби глубоко убеждены в необходимости борьбы на благо футбола до конца. "Валенсия" не перестанет бороться с расизмом в футболе и обществе.
4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании "Кадис" - "Валенсия" (2:1) был прерван в первом тайме из-за Диакаби, который обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда. Через 25 минут игроки "Валенсии" вернулись, и встреча была восстановлена, но сам Диакаби был заменен.
6 апреля Хуан Кала выступил на пресс-конференции и заявил о лживости обвинений Муктар Диакаби.
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