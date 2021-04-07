Куртуа: Лучшие вратари мира? Облак, Тер Штеген, Алиссон и я – плюс Нойер тоже все еще в порядке

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа назвал лучших вратарей мира и рассказал о кумирах детства. Цитирует бельгийского стража ворот "сливочных" AS.

"Лучшие вратари мира? Ответить трудно. Сейчас уровень голкиперов очень высок. Облак, Тер Штеген, Алиссон, я… Все мы примерно одного возраста. Нойер тоже все еще в порядке. Лучших, думаю, я назвал, а право распределить места оставлю болельщикам".

"В детстве я был фанатом Касильяса, позже, когда подрос, стал следить за Ван Дер Саром. Икер ниже меня, он играл в другом стиле, а Эдвин стал новым кумиром. Также я восхищался Чехом и Буффоном. Ты учишься, пока смотришь нарезки с их сэйвами".