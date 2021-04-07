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Куртуа: Лучшие вратари мира? Облак, Тер Штеген, Алиссон и я – плюс Нойер тоже все еще в порядке

Испания
(1 голосов)

Право распределить места оставил фанатам

Куртуа: Лучшие вратари мира? Облак, Тер Штеген, Алиссон и я – плюс Нойер тоже все еще в порядке

Фото: AS / Автор – неизвестен

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа назвал лучших вратарей мира и рассказал о кумирах детства. Цитирует бельгийского стража ворот "сливочных" AS.

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"Лучшие вратари мира? Ответить трудно. Сейчас уровень голкиперов очень высок. Облак, Тер Штеген, Алиссон, я… Все мы примерно одного возраста. Нойер тоже все еще в порядке. Лучших, думаю, я назвал, а право распределить места оставлю болельщикам".

"В детстве я был фанатом Касильяса, позже, когда подрос, стал следить за Ван Дер Саром. Икер ниже меня, он играл в другом стиле, а Эдвин стал новым кумиром. Также я восхищался Чехом и Буффоном. Ты учишься, пока смотришь нарезки с их сэйвами".

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В статье: Мануэль Нойер Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген Ян Облак Алиссон Бекер
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчуг)
07.04.2021 в 13:12
Товарисч Дыркуа, Вы о себе высокого мнения. Так как Вы глотаете голевичи за Рыгал в том списке Вас быть не должно.
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.04.2021 в 13:08
Нойер — лучший в игре на выходах. Облак — король сейвов. Алиссон просто один из лучших. Тер Штеген и Куртуа в этом списке лишние. Ничем не лучше Льориса или Доннаруммы.
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