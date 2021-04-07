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Зато в Северной Македонии прокатило: полиция Валенсии поймала игрока Леванте с фальшивыми правами

Испания
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Беззаконие

Зато в Северной Македонии прокатило: полиция Валенсии поймала игрока Леванте с фальшивыми правами

Фото: eldesmarque

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Вчера, 6 апреля, игрок "Леванте" Энис Барди был арестован во время планового контроля полиции Валенсии. Стражи правопорядка попросили у игрока документы на его Porsche Panamera и водительские права.

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По информации AS, лицензия Барди – это грубая подделка. Энис обвиняется в нарушении правил дорожного движения и фальсификации документов, ему грозит суд и штраф. Сам исполнитель поспешил сообщить в своих социальных сетях о том, что "удостоверение было выдано соответствующим учреждением на родине". Он надеется, что необходимая справка поможет разрешить ситуацию.

27 марта 2015 года в отборочном матче ЕВРО-2015 против сборной Беларуси Барди дебютировал за сборную Северной Македонии. Напомним, 17 июня Украина сыграет с "красными львами" в рамках чемпионата Европы-2020.

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В статье: Леванте (Валенсия) Энис Барди
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Источник:
AS

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