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Зато в Северной Македонии прокатило: полиция Валенсии поймала игрока Леванте с фальшивыми правами
Беззаконие
Фото: eldesmarque
Вчера, 6 апреля, игрок "Леванте" Энис Барди был арестован во время планового контроля полиции Валенсии. Стражи правопорядка попросили у игрока документы на его Porsche Panamera и водительские права.
По информации AS, лицензия Барди – это грубая подделка. Энис обвиняется в нарушении правил дорожного движения и фальсификации документов, ему грозит суд и штраф. Сам исполнитель поспешил сообщить в своих социальных сетях о том, что "удостоверение было выдано соответствующим учреждением на родине". Он надеется, что необходимая справка поможет разрешить ситуацию.
April 6, 2021
27 марта 2015 года в отборочном матче ЕВРО-2015 против сборной Беларуси Барди дебютировал за сборную Северной Македонии. Напомним, 17 июня Украина сыграет с "красными львами" в рамках чемпионата Европы-2020.
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