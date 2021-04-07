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Лучший, но эксцентричный: стало известно, кто рассудит матч между Реалом и Барселоной
Он будет работать на Эль-Класико
Фото: Cadena SER
Стало известно, кто будет главным рефери центрального поединка 30-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". По информации издания Marca, Эль-Класико обслужит Матеу Лаос. К слову, сегодня испанский арбитр будет работать на матче "Бавария" – "Пари Сен-Жермен".
Изначально должен был судить матч между "сливочными" и "сине-гранатовыми" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Тем не менее, соответствующий комитет изменил свое решение. Лаос известен как своим эксцентричным стилем судейства, так и общения с игроками. Среди футболистов распространено мнение, что Матеу любит забирать внимание публики на себя.
Напомним, очная встреча между командами Зидана и Кумана пройдет в субботу, 10 апреля, на стадионе имени "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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