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Лучший, но эксцентричный: стало известно, кто рассудит матч между Реалом и Барселоной

Испания
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Он будет работать на Эль-Класико

Лучший, но эксцентричный: стало известно, кто рассудит матч между Реалом и Барселоной

Фото: Cadena SER

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Стало известно, кто будет главным рефери центрального поединка 30-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". По информации издания Marca, Эль-Класико обслужит Матеу Лаос. К слову, сегодня испанский арбитр будет работать на матче "Бавария" – "Пари Сен-Жермен".

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Изначально должен был судить матч между "сливочными" и "сине-гранатовыми" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Тем не менее, соответствующий комитет изменил свое решение. Лаос известен как своим эксцентричным стилем судейства, так и общения с игроками. Среди футболистов распространено мнение, что Матеу любит забирать внимание публики на себя.

Напомним, очная встреча между командами Зидана и Кумана пройдет в субботу, 10 апреля, на стадионе имени "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лучший, но эксцентричный: стало известно, кто рассудит матч между Реалом и Барселоной - изображение 1

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Матеу Лаос
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Источник:
Marca

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