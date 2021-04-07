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Суарес получил травму на тренировке
Его участие в ближайших матчах под вопросом
Mundo Deportivo
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес досрочно покинул тренировку команды, пишет Marca.
По информации источника, 34-летний уругваец завершил занятие раньше срока из-за мышечного дискомфорта. Сообщается, что футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы исключить риск серьезной травмы.
В сезоне-2020/21 Суарес провел 32 матча за "Атлетико", на его счету 19 голов и 2 результативных передачи.
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