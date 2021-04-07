  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос: Зол, что меня не было на поле в матче с Ливерпулем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос: Зол, что меня не было на поле в матче с Ливерпулем

Испания
(1 голосов)

Испанец отреагировал на победу сливочных

Рамос: Зол, что меня не было на поле в матче с Ливерпулем

menshealth.com

Новина українською

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о победе команды над "Ливерпулем" (3:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Зол, что меня не было на поле, но очень горд видеть команду.

Мой великий "Реал"!" – написал Рамос в своем твиттере.

Напомним, что защитник пропускал игру из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tayler (Днепр)
07.04.2021 в 17:51
Так бы хоть Салаха поломал бы)))
Ответить
+2
0
Vantala (Kharkiv)
07.04.2021 в 17:38
Конечно зол. Все увидели, что и без тебя команда прекрасно справляется. А тут как раз процесс переподписания контракта буксует, не все верят, что пенсионеру имеет смысл платить огромную зрплату еще 2 года.
Ответить
+2
0
download1 (huyersk)
07.04.2021 в 17:33
а в разі поразки радів би )
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...