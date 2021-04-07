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Рамос: Зол, что меня не было на поле в матче с Ливерпулем
Испанец отреагировал на победу сливочных
menshealth.com
Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о победе команды над "Ливерпулем" (3:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Зол, что меня не было на поле, но очень горд видеть команду.
Мой великий "Реал"!" – написал Рамос в своем твиттере.
Напомним, что защитник пропускал игру из-за травмы.
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Комментарии (3)
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tayler (Днепр)
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