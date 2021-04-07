Реал - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Борьба в чемпионате Испании достигла апогея: "Атлетико" растерял преимущество, а "Барса" и "Реал" нарастили темп. Теперь извечным соперникам осталось определить, кто именно из них достоин называться главным преследователем "Атлетико".

"Реал" - "Барселона". Где и когда состоится матч

Матч 30-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" состоится 10-го апреля в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало – 22:00. Онлайн текстовая LIVE трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" на UA-Футбол >>>.

"Реал" - "Барселона". Где смотреть матч онлайн

В прямом видеоэфире матч "Реал" - "Барселона" в Украине будет транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Начало прямого эфира – 21:55. В Испании матч в прямом эфире покажут телеканалы и сервисы: Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +, Movistar Laliga 1.

"Реал" - "Барселона". АУДИО-трансляция матча

Еще один способ следить за событиями центрального матча 30-го тура Ла Лиги и одного из центральных во втором круге чемпионата Испании – аудио-трансляция матча. Это звуковой комментарий, организованный журналистами нашего сайта на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>. Подписывайтесь и не пропустите начала трансляции.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" идут на второй и третьей позициях турнирной таблицы Ла Лиги соответственно. У "Барсы" 65 очков, у "Реал" – 63. Лидирует "Атлетико" с 66-ю баллами.