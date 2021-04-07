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Игрок Кадиса грозит Валенсии судом за оговаривание
Расистский скандал
Фото: eurosport.co.uk/автор невідомий
Защитник испанского "Кадиса" Хуан Кала заявил, что не будет скрываться после того, как его обвинили в нанесении расовой обиды Муктару Диакаби в воскресной игре с "Валенсией", которая закончилась со счетом 2:1.
Обе команды покинули поле после обвинения, но впоследствии вернулись, потому что им пригрозили, что лишат очков, если они не доигрывают поединок.
Представитель "Кадиса", которого цитирует Mirror, сказал:
Мы против любого проявления расизма или ксенофобии и мы работаем над ее искоренением. Все, кто виноват в этих преступлениях, независимо от того, они из нашей команды, или нет, должны за это заплатить.
Мы не сомневаемся в честности всех членов нашей команды, которые являются страстными защитниками равенства в борьбе с расизмом, их отношение всегда было образцовым во всех сыгранных матчах.
Сам Кала пообещал The Athletic, что больше не позволит себя голословно оговаривать:
Все это превратилось в какой-то цирк! Я подам в суд на всех, кто пытался забавляться с моей честью. Мои юристы собирают информацию.
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