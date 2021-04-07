Игрок Кадиса грозит Валенсии судом за оговаривание

Защитник испанского "Кадиса" Хуан Кала заявил, что не будет скрываться после того, как его обвинили в нанесении расовой обиды Муктару Диакаби в воскресной игре с "Валенсией", которая закончилась со счетом 2:1.

Обе команды покинули поле после обвинения, но впоследствии вернулись, потому что им пригрозили, что лишат очков, если они не доигрывают поединок.

Представитель "Кадиса", которого цитирует Mirror, сказал:

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Мы против любого проявления расизма или ксенофобии и мы работаем над ее искоренением. Все, кто виноват в этих преступлениях, независимо от того, они из нашей команды, или нет, должны за это заплатить. Мы не сомневаемся в честности всех членов нашей команды, которые являются страстными защитниками равенства в борьбе с расизмом, их отношение всегда было образцовым во всех сыгранных матчах.

Сам Кала пообещал The Athletic, что больше не позволит себя голословно оговаривать: