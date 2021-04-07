  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико три матча не сможет рассчитывать на Луиса Суареса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико три матча не сможет рассчитывать на Луиса Суареса

Испания
(1 голосов)

А может и дольше

Атлетико три матча не сможет рассчитывать на Луиса Суареса

Goal

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" уругваец Луис Суарес получил травму во время тренировки команды.

По данным источника AS, 34-летний нападающий почувствовал дискомфорт на тренировке и досрочно покинул ее. А после обследования у футболиста была обнаружена мышечная травма. Поэтому Суарес пропустит около трех недель (матчи с "Реал Бетис", "Эйбаром" и "Уэской").

В этом сезоне Суарес провел 32 матча за "Атлетико", забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.

Читайте такжеСуарес достиг отметки в 500 голов за карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
07.04.2021 в 23:02
Все, прощавай чемпіонство...
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
07.04.2021 в 23:05
Ты наверное хотел сказать «прощай шанс на чемпионство.)
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
07.04.2021 в 22:39
Ну теперь это будет двухэтажный автобус. Конечно многое будет зависеть от Ель-Классико. Отпадёт Реал, может Атлетико удержится, не отпадёт-вдвоём с Барсой они как борзые, загонят кролика.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...