Атлетико три матча не сможет рассчитывать на Луиса Суареса

Форвард мадридского "Атлетико" уругваец Луис Суарес получил травму во время тренировки команды.

По данным источника AS, 34-летний нападающий почувствовал дискомфорт на тренировке и досрочно покинул ее. А после обследования у футболиста была обнаружена мышечная травма. Поэтому Суарес пропустит около трех недель (матчи с "Реал Бетис", "Эйбаром" и "Уэской").

В этом сезоне Суарес провел 32 матча за "Атлетико", забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.