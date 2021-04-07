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Атлетико три матча не сможет рассчитывать на Луиса Суареса
А может и дольше
Goal
Форвард мадридского "Атлетико" уругваец Луис Суарес получил травму во время тренировки команды.
По данным источника AS, 34-летний нападающий почувствовал дискомфорт на тренировке и досрочно покинул ее. А после обследования у футболиста была обнаружена мышечная травма. Поэтому Суарес пропустит около трех недель (матчи с "Реал Бетис", "Эйбаром" и "Уэской").
В этом сезоне Суарес провел 32 матча за "Атлетико", забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.04.2021 в 23:02
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MES QUE UN CLUB
07.04.2021 в 23:05
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kalan-86 (Анкара)
07.04.2021 в 22:39
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