Примера. Реал Сосьедад - Атлетик 1:1. Реванш за Кубок не получилось

Прошло лишь несколько дней после финала Кубка короля, в котором "Сосьедад" минимально обыграл "Атлетик", и тот матч наложил огромный отпечаток на сегодняшний.

Да, формально это дерби, но команды выглядели уставшими и физически, и морально. Они не создавали опасность и вяло перекатывали мяч, с каждой минутой приближаясь к закономерной нулевой ничьей. И так было 84 минуты.

Все изменили замены. Счет открыл резервист "Львов" Асьер Вильялибре, головой замкнувший прекрасный навес от Беренгера со штрафного.

"Атлетик" уже был готов радоваться недостаточному, но все-таки реваншу, когда на табло зажглась и вторая единичка. Вышедший со скамейки 20-летний нападающий Роберто Лопес исполнял навес с правого фланга, но мяч закрутился чуть сильнее, чем предполагалось, и залетел за шиворот голкиперу - аккурат в дальнюю девятку. Изумительной красоты мяч получился.

На том и порешили. "Сосьедад" вернулся в таблице на 5-е место с 46 очками в активе; у "Атлетика" 36 пунктов и 10-я строчка.

29-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Роберто Лопес, 89 - Вильялибре, 85

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Горосабель, 62), Субельдиа, Ле Норман, Муньос (Монреаль, 33) - Барренечеа, Гевара, Субименди, Оярсабаль (Янузай, 62) - Исак (Порту, 71), Карлос Фернандес (Роберто Лопес, 71)

"Атлетик": Симон - Де Маркос (Капа, 46), Йерай (Нуньес, 14), Иньиго Мартинес, Бершише (Баленсиага, 49) - Беренгер, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин (Лекуэ, 69) - Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Вильямс

Предупреждения: Муньос, 12, Субельдиа, 38, Субименди, 84 - Дани Гарсия, 22