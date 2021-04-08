Серхио Рамос: Не выступай Месси за Барселону, возможно, Реал выиграл бы больше трофеев

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о выступлениях Лионеля Месси за каталонскую "Барселону". Цитирует защитника портал Goal.com и AS.

"Все эти годы мы страдали от Месси. Не выступай он за "Барселону", возможно, "Реал" выиграл бы больше трофеев. Было время, когда мы играли с лучшей "Барселоной" в истории. Нас тренировал Моуриньо, отличный специалист, но нам было трудно одолеть каталонцев. Мы нечасто побеждали, это были очень тяжелые матчи – напряжение синтезировали футболисты обеих команд".