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Серхио Рамос: Не выступай Месси за Барселону, возможно, Реал выиграл бы больше трофеев

Испания
(1 голосов)

Признает, что аргентинец силен

Серхио Рамос: Не выступай Месси за Барселону, возможно, Реал выиграл бы больше трофеев

Фото: EFE / Автор – неизвестен

Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о выступлениях Лионеля Месси за каталонскую "Барселону". Цитирует защитника портал Goal.com и AS.

"Все эти годы мы страдали от Месси. Не выступай он за "Барселону", возможно, "Реал" выиграл бы больше трофеев. Было время, когда мы играли с лучшей "Барселоной" в истории. Нас тренировал Моуриньо, отличный специалист, но нам было трудно одолеть каталонцев. Мы нечасто побеждали, это были очень тяжелые матчи – напряжение синтезировали футболисты обеих команд".

Напомним, Месси – лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.04.2021 в 14:04
Если бы ФК Барселону не душили арбитры, в наглую, подленько и по беспределу, то великая Барселона была чемпионом также и в сезоне 2013-2014 и в сезоне 2016-2017 и, безусловно, в сезоне 2019-2020 годов.
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