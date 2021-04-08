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Серхио Рамос: Не выступай Месси за Барселону, возможно, Реал выиграл бы больше трофеев
Признает, что аргентинец силен
Фото: EFE / Автор – неизвестен
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о выступлениях Лионеля Месси за каталонскую "Барселону". Цитирует защитника портал Goal.com и AS.
"Все эти годы мы страдали от Месси. Не выступай он за "Барселону", возможно, "Реал" выиграл бы больше трофеев. Было время, когда мы играли с лучшей "Барселоной" в истории. Нас тренировал Моуриньо, отличный специалист, но нам было трудно одолеть каталонцев. Мы нечасто побеждали, это были очень тяжелые матчи – напряжение синтезировали футболисты обеих команд".
Напомним, Месси – лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины.
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