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Гризманн снова стал отцом. Все его дети родились в один день
Об этом форвард написал в своем твиттере
Football24News
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист написал в своем Twitter.
Примечательно, что Альба родился в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро — 8 апреля 2019 года.
???? Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
08.04.2021 в 18:20
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Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 18:08
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MES QUE UN CLUB
08.04.2021 в 17:51
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