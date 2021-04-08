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Гризманн снова стал отцом. Все его дети родились в один день

Испания
(1 голосов)

Об этом форвард написал в своем твиттере

Гризманн снова стал отцом. Все его дети родились в один день

Football24News

Новина українською

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист написал в своем Twitter.

Примечательно, что Альба родился в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро — 8 апреля 2019 года.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
08.04.2021 в 18:20
с пополнением.
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 18:08
Альба родился ..... так пишут , что это девочка ....
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+1
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avatar
MES QUE UN CLUB
08.04.2021 в 17:51
Поздравляем ! Похоже вызывали роды, подганяли под одно число. Акушеры есть на сайте? Это наверное не есть хорошо?
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0
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