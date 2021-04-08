Гризманн снова стал отцом. Все его дети родились в один день

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Альба 30-летний футболист написал в своем Twitter.

Примечательно, что Альба родился в один день со старшей сестрой Мией и братом Амаро. Старшая дочь французского форварда родилась 8 апреля 2016 года, а сын Амаро — 8 апреля 2019 года.