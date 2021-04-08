Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда

В мадридском "Реале" уверены, что клуб является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлина Холанда, пишет As.

По данным источника, председатель совета директоров немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Кроме того, агент игрока Мино Райола положительно настроен на переход Холанда в "Реал".

На трансфер 20-летнего игрока мадридскому клубу придется потратить 150 миллионов евро.