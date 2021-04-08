  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда

Испания
(1 голосов)

Флорентино Перес в хороших отношениях с Йоахимом Ватцке

Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В мадридском "Реале" уверены, что клуб является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлина Холанда, пишет As.

По данным источника, председатель совета директоров немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Кроме того, агент игрока Мино Райола положительно настроен на переход Холанда в "Реал".

На трансфер 20-летнего игрока мадридскому клубу придется потратить 150 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...