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Реал считает себя фаворитом в борьбе за Холанда
Флорентино Перес в хороших отношениях с Йоахимом Ватцке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В мадридском "Реале" уверены, что клуб является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлина Холанда, пишет As.
По данным источника, председатель совета директоров немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Кроме того, агент игрока Мино Райола положительно настроен на переход Холанда в "Реал".
На трансфер 20-летнего игрока мадридскому клубу придется потратить 150 миллионов евро.
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