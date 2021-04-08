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Не Хуан Кала. Новый поворот в расистском скандале во время поединка Примеры
Не тот, кого обвиняли. Но обиды были
Фото: Qlur/автор невідомий
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство чемпионата воспользуется услугами специалиста по чтению по губам, чтобы разобраться в инциденте между защитником "Кадиса" Хуаном Калой и защитником "Валенсии" Муктаром Диакаби.
Мы надеемся выяснить, что произошло с помощью двух экспертиз - по улучшению аудиозаписей и чтения по губам.
На записи, которую мы изучили, все происходит через полторы минуты после инцидента. На нем отчетливо слышно, что кто-то говорил обиды. Тот, кто говорил, имеет американский акцент и, следовательно, это не Кала.
Мы много работали над этим вопросом, и, кажется, кто-то говорит группе игроков или арбитру выражение, которое, как говорят, было сказано. Но эти слова - не от Калы, - цитирует Тебаса Marca.
4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании "Кадис" - "Валенсия" (2:1) был прерван в первом тайме из-за того, что защитник "Валенсии" Муктар Диакаби обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинули обе команды. Через 25 минут игроки вернулись, и встреча была повлена, но сам Диакаби был заменен.
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