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Не Хуан Кала. Новый поворот в расистском скандале во время поединка Примеры

Испания
(1 голосов)

Не тот, кого обвиняли. Но обиды были

Не Хуан Кала. Новый поворот в расистском скандале во время поединка Примеры

Фото: Qlur/автор невідомий

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство чемпионата воспользуется услугами специалиста по чтению по губам, чтобы разобраться в инциденте между защитником "Кадиса" Хуаном Калой и защитником "Валенсии" Муктаром Диакаби.

Мы надеемся выяснить, что произошло с помощью двух экспертиз - по улучшению аудиозаписей и чтения по губам.

На записи, которую мы изучили, все происходит через полторы минуты после инцидента. На нем отчетливо слышно, что кто-то говорил обиды. Тот, кто говорил, имеет американский акцент и, следовательно, это не Кала.

Мы много работали над этим вопросом, и, кажется, кто-то говорит группе игроков или арбитру выражение, которое, как говорят, было сказано. Но эти слова - не от Калы, - цитирует Тебаса Marca.

Читайте также"Кала назвал меня гребаным ниггером". Стали известны детали из протокола судьи матча Кадис – Валенсия

4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании "Кадис" - "Валенсия" (2:1) был прерван в первом тайме из-за того, что защитник "Валенсии" Муктар Диакаби обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинули обе команды. Через 25 минут игроки вернулись, и встреча была повлена, но сам Диакаби был заменен.

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В статье: расизм Валенсия Хуан Кала Ла Лига Хавьер Тебас Кадис Муктар Диакаби
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:11
Оказывается, это гребаный нигер еще и глухой. не понял, кто назвал его нигером, но дико абиделся
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