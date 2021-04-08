Переход игрока Манчестер Сити в Барселону срывается

Эрик Гарсия продолжает оставаться приоритетом для нового президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Но ситуация полностью изменилась.

И "Барселона" хочет, чтобы футболист вернулся на "Камп Ноу", и игрок в восторге от этой идеи.

Однако, отмечает Quatro, соглашение, заключенное недавно с испанской командой, изменилось. Экономический кризис опустошает "Барселону" и ее казну. Условия будущего контракта с Эриком Гарсией были пересмотрены и уменьшены.

Поэтому испанский футболист отклонил все предложения о возвращении в "Барселону". Сейчас футболист колеблется и выслушивает предложения от других клубов.