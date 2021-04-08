Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход игрока Манчестер Сити в Барселону срывается
Из-за финансовых трудностей каталонцев
Фото: AS/автор невідомий
Эрик Гарсия продолжает оставаться приоритетом для нового президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Но ситуация полностью изменилась.
И "Барселона" хочет, чтобы футболист вернулся на "Камп Ноу", и игрок в восторге от этой идеи.
Однако, отмечает Quatro, соглашение, заключенное недавно с испанской командой, изменилось. Экономический кризис опустошает "Барселону" и ее казну. Условия будущего контракта с Эриком Гарсией были пересмотрены и уменьшены.
Поэтому испанский футболист отклонил все предложения о возвращении в "Барселону". Сейчас футболист колеблется и выслушивает предложения от других клубов.
Популярное сейчас
- Артем Довбик - о штрафах в Дании, возвращении в Днепр и атмсофере в сборной Украины
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- "Саша должен мне денег". Воспитанник Арсенала рассказал, как преподавал Зинченко английский язык
- Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Новости по теме
- 15:14 Зарубежные Месси, Рамос, Агуэро и другие. Летом у них истекают контракты
- 21:45 Зарубежные Юмтити и Мингеса не устраивают. Куман хочет, чтобы Эрик Гарсия побыстрее перешел в Барселону
- 12:35 Зарубежные Из-за игрока Манчестер Сити: Лапорта конфликтует с исполняющим обязанности президента Барселоны