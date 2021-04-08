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Переход игрока Манчестер Сити в Барселону срывается

Испания
(8 голосов)

Из-за финансовых трудностей каталонцев

Переход игрока Манчестер Сити в Барселону срывается

Фото: AS/автор невідомий

Новина українською

Эрик Гарсия продолжает оставаться приоритетом для нового президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Но ситуация полностью изменилась.

И "Барселона" хочет, чтобы футболист вернулся на "Камп Ноу", и игрок в восторге от этой идеи.

Однако, отмечает Quatro, соглашение, заключенное недавно с испанской командой, изменилось. Экономический кризис опустошает "Барселону" и ее казну. Условия будущего контракта с Эриком Гарсией были пересмотрены и уменьшены.

Поэтому испанский футболист отклонил все предложения о возвращении в "Барселону". Сейчас футболист колеблется и выслушивает предложения от других клубов.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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Комментарии (5)
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Dr. House (Поділля)
08.04.2021 в 23:01
Эта информация не соответствует действительности!!! Зайдите на Мундо Аленино и там четко указано, что Гарсия согласился на трехкратное уменьшение зарплаты и десятилетний контракт ради возможности поменять тренера-лузера Гвардиолу и команду-андердога МС на гениального тренера Кумана и Великую Барселону, которая в следующем сезоне будет пытаться в очередной раз не вылететь из плей-офф ЛЧ после крупного счёта, проплаченого злодеем Пересом!!!. И да! Великая Барса уже не банкрот!!! Я , как соссиос Барсы, перечислил недавно на её счёт 10 шепетовских долларов! Я спас Барсу и сохранил Месси для величия!!! Я!!! Я!!!!! Я!!!!!!!
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.04.2021 в 22:31
і доречі, РЕАЛьний стан Барселони дуже поганий (і зміна президента не впливає, хоч Лапорта звісно не рівня корупціонера барт'МЕУ), але борги ніхто списувати каталонським лузерам не збирається - БАНКРУТСТВО Барселони понад 1.3 млрд євро (а десь допінгований карлик тішиться тим, як він вміло роззув цілий клуб і вже збирається до переїзду у місто закоханих справляти новосілля )))
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+9
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.04.2021 в 22:24
Ерік Гарсія відхилив усі пропозиції про повернення до Барселони... Молодець, Ерік Гарсія негоже переходити у стан каталонських лузерів-банкрутів тим часом на околицях Шепетівки задиміло смаленим
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+9
0
Algrab (Костопiль)
08.04.2021 в 22:05
І знову рука Переса стає на заваді "величним" планам Барселони....
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-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.04.2021 в 22:25
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