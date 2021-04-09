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Пролетает мимо Эль-Класико: ведущий испанский арбитр получил травму во время матча Баварии и ПСЖ

Испания
(2 голосов)

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Пролетает мимо Эль-Класико: ведущий испанский арбитр получил травму во время матча Баварии и ПСЖ

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Королевская испанская футбольная федерация презентовала список арбитров на 30-й тур чемпионата. Сообщается о замене рефери центрального матча выходных в Испании между "Реалом" и "Барселоной".

Все дело в том, что Матеу Лаос, который был назначен на данный поединок, получил мышечное повреждение во время встречи "Баварии" и "Пари Сен-Жермен" в рамках первой части противостояния команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Вместо него главным судьей Эль-Класико будет Хесус Хиль Мансано. Напомним, "сине-гранатовые" сыграют со "сливочными" на выезде 10 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Матеу Лаос Хесус Хиль Мансано
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Источник:
RFEF

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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.04.2021 в 13:58
И, кстати, предвидя очередную истерику Мундо Аленя, хочу спросить у этого шизика: почему этот иксперд молчит о том КАК Лапорта стал презиком ФКБ? Потому что это его мунде невыгодно. У Лапорты не было гарантированных для президентства миллионов на счету и при этом ( по уставу ФКБ) должны были быть перевыборы. От перевыборов Барсу спасли два бизнесмена- Ромеу и Роурес, которые внесли на счёт Лапорты необходимую сумму. При чём Роурес близкий друг презика Ла Лиги Тебаса( раньше Мундо Алень вместе с рукой Переса поносил и Тебаса, теперь про последнего молчит). Что из этого получилось видно уже по матчу с Вальядолидом, где было несправедливое удаление игрока Валидола, и гол, забитый на последней минуте после нарушения, о чём вовсеуслышание говорят экс- испанские арбитры(Андухар, Итуральде Гонсалес и другие). Это всё к тому, что Мундо Алень, также как и та инфа, которую он выдает вроде за правду - полнейшая чушь, а сам он полный мундак.
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hardcorepwnz (Украина)
09.04.2021 в 14:38
Да что его слушать, этот сказочник цитирует каталонское издание. Конечно, там одни сказки про Мадрид и возвышение Барселоны. Хотя у нас Марка тоже выдумывает небылицы, но из наших ее никто не цитирует.
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Bonus (Львів)
09.04.2021 в 13:48
Невдало в підкат пішов...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.04.2021 в 13:30
Ох уж этот Перес...
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hardcorepwnz (Украина)
09.04.2021 в 14:37
Лаос вроде более "мадридский" арбитр. По крайней мере, РМ с ним чаще обыгрывал Барселону, чем нет. Ну посмотрим)
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