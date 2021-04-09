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Пролетает мимо Эль-Класико: ведущий испанский арбитр получил травму во время матча Баварии и ПСЖ
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Movistar+
Королевская испанская футбольная федерация презентовала список арбитров на 30-й тур чемпионата. Сообщается о замене рефери центрального матча выходных в Испании между "Реалом" и "Барселоной".
Все дело в том, что Матеу Лаос, который был назначен на данный поединок, получил мышечное повреждение во время встречи "Баварии" и "Пари Сен-Жермен" в рамках первой части противостояния команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Вместо него главным судьей Эль-Класико будет Хесус Хиль Мансано. Напомним, "сине-гранатовые" сыграют со "сливочными" на выезде 10 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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