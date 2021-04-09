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Вместе с Пике. Барселона объявила заявку на Эль-Классико

Испания
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Рональд Куман определился с игроками на игру с "Реалом"

Вместе с Пике. Барселона объявила заявку на Эль-Классико

Фото - La Liga

Новина українською

Уже завтра, 10 апреля, состоится главный матч чемпионата Испании - мадридский "Реал" примет "Барселону" на стадионе Альфредо ди Стефано. Рональд Куман определился с заявкой на игру.

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В список из 23 игроков для подготовки к игре попал и защитник Жерар Пике, чьё участие было под вопросом из-за повреждения.

Напомним, что последняя встреча Эль-Классико была в октябре 2020-го года. Победу тогда одержал мадридский "Реал" со счетом 3:1.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал Жерар Пике
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