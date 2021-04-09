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Вместе с Пике. Барселона объявила заявку на Эль-Классико
Рональд Куман определился с игроками на игру с "Реалом"
Фото - La Liga
Уже завтра, 10 апреля, состоится главный матч чемпионата Испании - мадридский "Реал" примет "Барселону" на стадионе Альфредо ди Стефано. Рональд Куман определился с заявкой на игру.
В список из 23 игроков для подготовки к игре попал и защитник Жерар Пике, чьё участие было под вопросом из-за повреждения.
CONVOCATÒRIA | #ElClásico ????— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 9, 2021
???? Dissabte 10 d'abril (21:00h) pic.twitter.com/pGVi6cenaX
Напомним, что последняя встреча Эль-Классико была в октябре 2020-го года. Победу тогда одержал мадридский "Реал" со счетом 3:1.
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