Зидан: Не хочу, чтобы у Месси это было последнее класико

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча с "Барселоной" выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.

"Не хочу, чтобы для Месси это было последнее "класико". Пускай остаётся в "Барселоне". Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдёт. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, но всё равно оставаться тем же игроком. В "Барселоне" все футболисты очень хороши. Мы попытаемся справиться с их сильными сторонами, которых предостаточно", — приводит слова Зидана Marca.

Матч 30-го тура испанской Примеры "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.