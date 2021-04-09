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Зидан: Не хочу, чтобы у Месси это было последнее класико

Испания
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Француз считает,что это будет лучше для Ла Лиги

Зидан: Не хочу, чтобы у Месси это было последнее класико

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча с "Барселоной" выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.

"Не хочу, чтобы для Месси это было последнее "класико". Пускай остаётся в "Барселоне". Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдёт. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, но всё равно оставаться тем же игроком. В "Барселоне" все футболисты очень хороши. Мы попытаемся справиться с их сильными сторонами, которых предостаточно", — приводит слова Зидана Marca.

Матч 30-го тура испанской Примеры "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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