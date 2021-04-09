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Азар и Рамос не сыграют в матче с Барселоной
В заявку попал и украинец Андрей Лунин
Фото: Real Madrid / Автор – неизвестен
Мадридский "Реал" в своём официальном "твиттере" опубликовал список из 19 футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с "Барселоной".
В числе игроков, которые смогут принять участие в "эль класико", не оказалось нападающего Эдена Азара и защитника Серхио Рамоса. Испанец и бельгиец восстанавливаются после травмы.
Полный список:
вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;
полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес;
нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.
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