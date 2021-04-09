Азар и Рамос не сыграют в матче с Барселоной

Мадридский "Реал" в своём официальном "твиттере" опубликовал список из 19 футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с "Барселоной".

В числе игроков, которые смогут принять участие в "эль класико", не оказалось нападающего Эдена Азара и защитника Серхио Рамоса. Испанец и бельгиец восстанавливаются после травмы.

Полный список:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес;

нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.