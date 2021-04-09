Суд снова оправдал Хаби Алонсо по делу об уклонении от уплаты налогов

Высший суд Мадрида оправдал бывшего футболиста "Реала" и "Баварии" Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях, пишет Mundo Deportivo.

Алонсо подозревался в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. Прокуратура, по мнению которой Алонсо недоплатил испанской казне более двух миллионов евро, скрыв доходы от имиджевых прав, требовала приговорить бывшего футболиста к двум с половиной годам заключения.

После завершения карьеры игрока в 2017 году Алонсо перешел на тренерскую работу и сейчас возглавляет резервную команду "Реал Сосьедада".