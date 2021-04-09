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Суд снова оправдал Хаби Алонсо по делу об уклонении от уплаты налогов

Испания
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Последний раз суд проходил в 2019-м году

Суд снова оправдал Хаби Алонсо по делу об уклонении от уплаты налогов

talkSport

Новина українською

Высший суд Мадрида оправдал бывшего футболиста "Реала" и "Баварии" Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях, пишет Mundo Deportivo.

Алонсо подозревался в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. Прокуратура, по мнению которой Алонсо недоплатил испанской казне более двух миллионов евро, скрыв доходы от имиджевых прав, требовала приговорить бывшего футболиста к двум с половиной годам заключения.

После завершения карьеры игрока в 2017 году Алонсо перешел на тренерскую работу и сейчас возглавляет резервную команду "Реал Сосьедада".

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В статье: Хаби Алонсо
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fabo822
09.04.2021 в 19:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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