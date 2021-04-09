Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО
Возможно, хоть такая команда выиграла бы с Месси какой-то турнир на уровне сборных
Лионель Месси и Криштиану Роналду - две главные звезды мирового футбола в XXI веке. В каком клубе они бы не играли, руководство всегда пытается идти им навстречу, по максимуму обеспечивая комфорт лучшим игрокам современности. По слухам, даже при трансферах учитываются мнения Лео и Криша и в командах часто оказываются их хорошие друзья.
В новом видео UA-Футбол дает волю своей фантазии и пытается прикинуть, как выглядели бы команды, если бы они состояли только из друзей Месси или друзей Роналду. Перед вами - первая часть материла, которую мы посвятили лучшим друзьям капитана "Барселоны".
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссёр - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя
- Клуб Первой лиги подписал воспитанника Шахтера
- Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом
- Яя Туре объяснил, почему Чигринский не заиграл в Барселоне
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО