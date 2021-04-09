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Неймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Возможно, хоть такая команда выиграла бы с Месси какой-то турнир на уровне сборных

Неймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси и Криштиану Роналду - две главные звезды мирового футбола в XXI веке. В каком клубе они бы не играли, руководство всегда пытается идти им навстречу, по максимуму обеспечивая комфорт лучшим игрокам современности. По слухам, даже при трансферах учитываются мнения Лео и Криша и в командах часто оказываются их хорошие друзья.

В новом видео UA-Футбол дает волю своей фантазии и пытается прикинуть, как выглядели бы команды, если бы они состояли только из друзей Месси или друзей Роналду. Перед вами - первая часть материла, которую мы посвятили лучшим друзьям капитана "Барселоны".

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссёр - Александр Рыженко

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В статье: Лионель Месси канал UA-Футбол
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fabo822
09.04.2021 в 19:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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