Неймар, Суарес, Дани Алвес и остальные. Мы собрали сборную друзей Лионеля Месси. ВИДЕО

Лионель Месси и Криштиану Роналду - две главные звезды мирового футбола в XXI веке. В каком клубе они бы не играли, руководство всегда пытается идти им навстречу, по максимуму обеспечивая комфорт лучшим игрокам современности. По слухам, даже при трансферах учитываются мнения Лео и Криша и в командах часто оказываются их хорошие друзья.

В новом видео UA-Футбол дает волю своей фантазии и пытается прикинуть, как выглядели бы команды, если бы они состояли только из друзей Месси или друзей Роналду. Перед вами - первая часть материла, которую мы посвятили лучшим друзьям капитана "Барселоны".

Автор сценария - Георгий Грошев

Режиссёр - Александр Рыженко