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Неожиданно. Коуч Барселоны выступил в защиту Реала
Может на ничью согласятся?
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался об ожиданиях от матча 30-го тура Ла лиги с "Реалом" - так называемое Эль Классико.
Матчи Эль Классико отличаются от других игр. "Барселона" процветает, мы боремся за победы. Стоит признать, что "Реал" слишком много критикуют.
Клуб в Ла лиге борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник тех, кто критикует "Реал". У них есть выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра, - цитирует Кумана Marca.
После 29 туров Ла лиги Барселона занимает 2 место, "Реал" идет на 3 месте в турнирной таблице.
Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с каталонцами в 30-м туре. Начало - в 22.00 (по киевскому времени).
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