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Неожиданно. Коуч Барселоны выступил в защиту Реала

Испания
(3 голосов)

Может на ничью согласятся?

Неожиданно. Коуч Барселоны выступил в защиту Реала

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Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался об ожиданиях от матча 30-го тура Ла лиги с "Реалом" - так называемое Эль Классико.

Матчи Эль Классико отличаются от других игр. "Барселона" процветает, мы боремся за победы. Стоит признать, что "Реал" слишком много критикуют.

Клуб в Ла лиге борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник тех, кто критикует "Реал". У них есть выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра, - цитирует Кумана Marca.

После 29 туров Ла лиги Барселона занимает 2 место, "Реал" идет на 3 месте в турнирной таблице.

Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с каталонцами в 30-м туре. Начало - в 22.00 (по киевскому времени).

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (9)
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Барселиниус (землянин)
09.04.2021 в 21:29
Говорю же, Кумань человек Переса. Виталик, это шутка. Злая правда..
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0
0
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Loader (Днепр)
09.04.2021 в 21:03
Вы такие же смешные, как и тупые. Куман просто проявил уважение к сопернику перед игрой. А вы просто помойка, быдло.
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
09.04.2021 в 21:05
Они это знают, но напомнить им лишним не будет.
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
09.04.2021 в 21:08
Так и есть.
+2
-1
ilyasuksfzr
09.04.2021 в 20:46
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0
-8
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MES QUE UN CLUB
09.04.2021 в 21:03
Чапман случайно не у вас работает?
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
09.04.2021 в 21:13
Это сам Чапман. Шифруется. Стыдно ему.
+2
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
09.04.2021 в 20:46
Точно Перес засунул паяльник ему в задницу и заставили сказать это)))
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+2
-3
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
09.04.2021 в 20:32
куман ще до матчу почав потроху здавати задню... так на про всяк випадок
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+7
-3
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Loader (Днепр)
09.04.2021 в 21:05
Ой, этот лошарик себе заплюсовал .))) Озабоченный, даже с трехклубным не поделился.
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+3
-1


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