Неожиданно. Коуч Барселоны выступил в защиту Реала

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался об ожиданиях от матча 30-го тура Ла лиги с "Реалом" - так называемое Эль Классико.

Матчи Эль Классико отличаются от других игр. "Барселона" процветает, мы боремся за победы. Стоит признать, что "Реал" слишком много критикуют.

Клуб в Ла лиге борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник тех, кто критикует "Реал". У них есть выдающиеся футболисты. Это будет интересная игра, - цитирует Кумана Marca.