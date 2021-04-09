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Примера. Уэска - Эльче 3:1. Аутсайдер расправляет крылья
Рокировка в зоне вылета
Фото: twitter.com/SDHuesca/ автор неизвестен
Борьба за выживание в Примере накаляется до предела по мере того, как "Уэска" находит в себе скрытые резервы.
По ходу всего сезона команда Пачеты выглядела интересно, но неэффективно. Сейчас удача отдает ей должок, и "Уэска" впервые выиграла два матча чемпионата кряду. Все главные события поединка произошли до перерыва. Рафа Мир открыл счет со второго этажа, но в ответной атаке гости сравняли счет - Вавро срезал в свои ворота прострел Баррагана.
Вскоре арбитр назначил пенальти на ворота "Эльче" за снос Сандро, но после просмотра ВАР изменил свое решение. Впрочем, бывший форвард "Барсы" не расстроился и вскоре забил с игры - правда, не обошлось без ошибки голкипера.
Во втором тайме у Вавро был шанс реабилитироваться и хоронить интригу, но словацкий защитник не попал в полупустые ворота. Это обеспечило ему и его партнерам довольно нервную концовку, но по итогу "Уэска" все равно выстояла и даже укрепила преимущество благодаря пенальти, назначенному за игру рукой у Мохики. Статистика ударов в створ - 5 против 2 - косвенно подтверждает, что она наиграла на 3 очка.
Благодаря победе команда Пачеты обошла "Эльче" и в турнирной таблице - теперь она 17-я с 27 очками, а ее конкурент - 18-й с 26 баллами.
30-й тур Примеры. Уэска. "Эль Алькорас"
"Уэска" - "Эльче" - 3:1
Голы: Рафа Мир, 3, 88 (с пенальти), Сандро Рамирес, 30 - Вавро, 4 (автогол)
"Уэска": Андрес Фернандес - Вавро (Сиовас, 65), Пулидо, Инсуа - Педро Лопес, Феррейро (Думбия, 80), Москера (Микель Рико, 65), Сеоане, Галан - Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 58)
"Эльче": Бадиа - Барраган (Паласиос, 46), Верду, Кальво, Мохика - Моренте (Каррильо, 64, Нино, 76), Рауль Гути, Марконе, Фидель (Ригони, 70) - Бойе, Милья (Хосан, 64)
Предупреждения: Серхио Гомес, 60, Феррейро, 72 - Фидель, 52, Верду, 90+3
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