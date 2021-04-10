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К Атлетико вернулся игрок, который после трагедии требовал трансфера в Южную Америку
Важный в опорной зоне
Лидер Примеры мадридский "Атлетико" готовится к матчу с "Реал Бетис" на выезде (суббота 22:00).
Коуч Диего Симеоне не сможет рассчитывать на травмированного Луиса Суареса, дисквалифицированных Маркоса Льоренте и Жоффрея Кондогбия.
Но в команду вернулся опорный полузащитник Лукас Торрейра, который отсутствовал в команде две недели из-за поездки в Уругвай на похороны матери, скончавшейся от COVID-19.
Хавбек вернулся и может стать важным усилением, ведь другой опорник Мусса Дембеле накануне потерял сознание во время тренировки и до сих пор занимается индивидуально.
Оправился от проблем с лодыжкой Жоау Фелиш. Вернулся в состав и Карраско, который пропустил матч против "Севильи" из-за повреждения, добавляет Marca.
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