К Атлетико вернулся игрок, который после трагедии требовал трансфера в Южную Америку

Лидер Примеры мадридский "Атлетико" готовится к матчу с "Реал Бетис" на выезде (суббота 22:00).

Коуч Диего Симеоне не сможет рассчитывать на травмированного Луиса Суареса, дисквалифицированных Маркоса Льоренте и Жоффрея Кондогбия.

Но в команду вернулся опорный полузащитник Лукас Торрейра, который отсутствовал в команде две недели из-за поездки в Уругвай на похороны матери, скончавшейся от COVID-19.

Хавбек вернулся и может стать важным усилением, ведь другой опорник Мусса Дембеле накануне потерял сознание во время тренировки и до сих пор занимается индивидуально.

Оправился от проблем с лодыжкой Жоау Фелиш. Вернулся в состав и Карраско, который пропустил матч против "Севильи" из-за повреждения, добавляет Marca.