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Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.04.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Учитывая кризис результатов "Атлетико", сегодняшний Эль Класико имеет все шансы стать определяющим в чемпионской гонке в Испании. "Барса" отстает от кризисных "Матрасников" на одно очко, "Сливочные" - на три.

В первом круге команда Зинедина Зидана сыграла организованнее, за счет чего победила в гостях 3:1. "Барса", однако, с тех пор значительно прибавила и не проигрывает в чемпионате с 5 декабря прошлого года. Состоится ли реванш - узнаем в субботу, 10 апреля, начало матча - в 22:00 по Киеву.

Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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