Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Учитывая кризис результатов "Атлетико", сегодняшний Эль Класико имеет все шансы стать определяющим в чемпионской гонке в Испании. "Барса" отстает от кризисных "Матрасников" на одно очко, "Сливочные" - на три.

В первом круге команда Зинедина Зидана сыграла организованнее, за счет чего победила в гостях 3:1. "Барса", однако, с тех пор значительно прибавила и не проигрывает в чемпионате с 5 декабря прошлого года. Состоится ли реванш - узнаем в субботу, 10 апреля, начало матча - в 22:00 по Киеву.

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