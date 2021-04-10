Реал - Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 10.04.2021

Примера. 30-й тур

10 апреля. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

Пожалуй, самое популярное противостояние футбольного мира. Аудиторию, которую ежегодно собирают Эль Класико, невозможно сравнить ни с какой другой. При этом предстоящий матч интересен вдвойне, ведь помимо исторической составляющей он будет иметь важнейшее турнирное значение. На кону, на секундочку, чемпионство!

"Атлетико" забуксовал и потерял очки трижды в пяти последних турах. От 16 очков преимущества, которые были у команды Диего Симеоне в январе, не осталось и следа. Теперь "Матрасники" опережают "Барсу" на 1 балл, а "Реал" - на 3. Сложно представить, что "Атлетико" удержит этот мизерный гандикап.

"Реал"

Все вопросы о силе "Реала" исчезли после вторничного четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). Вы видели на поле англичан? Вот и мы тоже нет, а они, говорят, были. Центр поля "Сливочных" стер гостей в порошок, даром что Модричу уже 35 лет, а Кроосу - 31. Оба пребывают в потрясающей форме.

Начиная с февраля, "Реал" вообще не проигрывает во всех турнирах - у команды Зидана 10 побед и 2 ничьи (последняя - с "Атлетико" - 7 марта). Несмотря на проблемы со здоровьем у Серхио Рамоса, "Сливочные" прекрасно обороняются - последний раз команда пропускала больше гола за матч 20 января в Кубке от "Алькояно" (1:2).

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Лидер атак "Реала" все еще Карим Бензема. В текущем сезоне он уже наколотил 24 гола в 34 матчах, в том числе 18 мячей в 25 турах Примеры. Говорят, уже летом клуб заменит его на кого-то из молодых суперзвезд - Эрлинга Холанда либо Килиана Мбаппе. То, что "Реал" ждут большие перемены, это очевидно - его состав уже немолод. Впрочем, и юные таланты тоже имеются - например, 20-летний Винисиус в игре с "Ливерпулем" оформил первый для себя дубль в Мадриде.

Зинедин Зидан в преддверии игры был как всегда дипломатичен и понадеялся, что Лионель Месси еще сыграет против "Реала" - дескать, лучше играть против великих. Наверное, он прав. Впрочем, и в его команде личностей исторического масштаба хватает - это будет битва равных.

"Барселона"

"Реал" вроде бы имел меньше времени на отдых, но кто знает, что лучше - втоптать в газон "Ливерпуль" во вторник, или же напортачить с "Вальядолидом" днем ранее? Кроме шуток, "Барса" реально слабо сыграла с середняком - долго входила в игру, не создавала моменты. Хорошо, что в концовке включился Дембеле и вырвал минимальную победу - 1:0.

Усман вообще здорово проводит этот сезон. Если у Гризманна появилась привычка уходить в тень минут так на 90-95, то Дембеле смело идет в дриблинг, освобождая зоны для Месси, который даже в 33 года имеет монструозную статистику - 29 голов и 13 результативных передач в 38 матчах. Во многом его усилиями "Барселона" держится без поражений в чемпионате с начала декабря - ее серия достигла уже 19 поединков. Также каталонцы добрались до финала Кубка короля, где встретятся с "Атлетиком" 17 апреля.

По сути, эта неделя для клуба - момент истины. Или "Барса" выиграет оба матча и спасет сезон, или же второй год кряду останется без трофеев. Это понимают и Куман, и команда. Отсюда и огромное давление, которое зачастую плохо влияет на блаугранас. Что в первой игре с "ПСЖ", что дома с "Реалом", что в Суперкубке против "Атлетика" каталонцы выступили ниже своего привычного уровня.

В принципе, то же касается и Лео Месси, не забивающего в Эль Класико с мая 2018 года. И для него, и для его партнеров показать свой футбол на "Альфредо Ди Стефано" - важный и большой вызов.

"Реал" - "Барселона": статистика личных встреч

Начиная с 2017 года, команды сыграли между собой 13 поединков, из которых "Барселона" выиграла шесть, "Реал" - четыре, а еще три завершились вничью. При этом две последние игры остались за мадридцами - в марте 2020-го они победили 2:0, а в октябре - 3:1.

В последнем Эль Класико за "Сливочных" голами отличились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич, тогда как за "Барсу" забил Ансу Фати.

"Реал" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно не сыграют Эден Азар, Дани Карвахаль и Серхио Рамос - потери серьезные, даже звездные, но ожидаемые. Также маловероятен выход в старте Федерико Вальверде - он совсем недавно вернулся в строй после травмы.

У "Барселоны" новости, скорее, положительные. В лазарете остаются Фати и Коутиньо, зато вернулись в заявку Жерар Пике и Серхи Роберто. Опять же, маловероятно, что они выйдут в основе, но на замену тот же Пике может и появиться - причем как с целью укрепить оборону, так и сыграть столпа в нападении.

"Реал": Куртуа - Васкес, Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса, де Йонг, Ленгле - Дест, Педри, Бускетс, Альба - Месси, Дембеле, Гризманн

"Реал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Слишком хорош был "Реал" в обоих матчах после международного перерыва, чтобы это игнорировать. Вдобавок "Барса", как мы уже разобрались, по большей части проваливает большие матчи при Кумане, а Месси давно не забивает в Класико.

Ставить на прямую победу "Реала", пожалуй, чересчур рискованно, а вот зарядить на победу "Реала" или ничью - вполне себе вариант. Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 до 1,75.