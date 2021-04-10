Куман: Надеюсь, в игре против Реала Месси сыграет решающую роль

Главный наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал роль лидера в сегодняшней игре против "Реала":

"В последнее время мы добились хороших результатов, команда уверена в себе. Должна быть отличная игра против "Реала", который прибавил за сезон, и мы боремся за максимум, для нас обоих - это победа в Ла Лиге. Завтрашняя игра важна.

Надеюсь, завтра Месси снова сыграет решающую роль. Нам нужны лучший Месси и лучшая "Барса". Надо сделать все идеально", - сказал накануне поединка Куман.