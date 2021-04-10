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Куман: Надеюсь, в игре против Реала Месси сыграет решающую роль

Испания
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Надежда на лидеров

Куман: Надеюсь, в игре против Реала Месси сыграет решающую роль

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Главный наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал роль лидера в сегодняшней игре против "Реала":

"В последнее время мы добились хороших результатов, команда уверена в себе. Должна быть отличная игра против "Реала", который прибавил за сезон, и мы боремся за максимум, для нас обоих - это победа в Ла Лиге. Завтрашняя игра важна.

Надеюсь, завтра Месси снова сыграет решающую роль. Нам нужны лучший Месси и лучшая "Барса". Надо сделать все идеально", - сказал накануне поединка Куман.

Напомним, что Эль-Класико начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Перед матчем команды подходят совсем рядом в турнирной таблице "Барселона" идет второй с 65-ю очками, а "Реал" уступает ей всего двумя зачетными пунктами и расположился на третьей позиции.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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