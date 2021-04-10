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Куман: Надеюсь, в игре против Реала Месси сыграет решающую роль
Надежда на лидеров
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Главный наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал роль лидера в сегодняшней игре против "Реала":
"В последнее время мы добились хороших результатов, команда уверена в себе. Должна быть отличная игра против "Реала", который прибавил за сезон, и мы боремся за максимум, для нас обоих - это победа в Ла Лиге. Завтрашняя игра важна.
Надеюсь, завтра Месси снова сыграет решающую роль. Нам нужны лучший Месси и лучшая "Барса". Надо сделать все идеально", - сказал накануне поединка Куман.
Напомним, что Эль-Класико начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Перед матчем команды подходят совсем рядом в турнирной таблице "Барселона" идет второй с 65-ю очками, а "Реал" уступает ей всего двумя зачетными пунктами и расположился на третьей позиции.
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