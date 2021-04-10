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Зидан об игре с Барселоной: Это все те же три очка, как и против Эйбара или Кадиса
В Ла Лиге все ровны
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал сегодняшний матч своих подопечных против "Барселоны":
"У "Атлетико" преимущество, так как они идут первыми. Что бы ни случилось, вопрос с победителем чемпионата не решится до последнего. Ла Лига - очень конкурентный и отличный турнир, каждая команда способна выиграть, мы не узнаем до последнего, кто это будет.
Осталось еще много очков. Мы значительно прибавили в обороне, и нам нужно показать отличную игру, если мы хотим победить. Сезон еще не закончен, и мы ничего не выиграли. Мы должны и дальше упорно трудиться и оставаться сосредоточенными
Это все те же три очка, как и против "Эйбара" или "Кадиса". Накал не тот, но все те же три очка, и мы попробуем выиграть игру, зная, что это будет трудно. Я не думаю, что если мы проиграем, то решится вопрос победителя Лиги, просто готовимся к игре и дадим все от себя", - сказал Зидан.
Стартовый свисток на стадионе имени Альфредо ди Стефано прозвучит сегодня в 22:00.
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