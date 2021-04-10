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Зидан об игре с Барселоной: Это все те же три очка, как и против Эйбара или Кадиса

Испания
(1 голосов)

В Ла Лиге все ровны

Зидан об игре с Барселоной: Это все те же три очка, как и против Эйбара или Кадиса

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал сегодняшний матч своих подопечных против "Барселоны":

"У "Атлетико" преимущество, так как они идут первыми. Что бы ни случилось, вопрос с победителем чемпионата не решится до последнего. Ла Лига - очень конкурентный и отличный турнир, каждая команда способна выиграть, мы не узнаем до последнего, кто это будет.

Осталось еще много очков. Мы значительно прибавили в обороне, и нам нужно показать отличную игру, если мы хотим победить. Сезон еще не закончен, и мы ничего не выиграли. Мы должны и дальше упорно трудиться и оставаться сосредоточенными

Это все те же три очка, как и против "Эйбара" или "Кадиса". Накал не тот, но все те же три очка, и мы попробуем выиграть игру, зная, что это будет трудно. Я не думаю, что если мы проиграем, то решится вопрос победителя Лиги, просто готовимся к игре и дадим все от себя", - сказал Зидан.

Стартовый свисток на стадионе имени Альфредо ди Стефано прозвучит сегодня в 22:00.

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал Мадрид

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Комментарии (3)
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fabo83
10.04.2021 в 11:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.04.2021 в 10:22
Ніби так, але враховуючи що Барса прямий конкурент Реала за перше місце, то можна сказати, що не 3, а 6 очок буде на кону. Про принциповість матчу я вже мовчу...
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.04.2021 в 09:40
))))))))))) Верняк
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