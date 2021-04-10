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В стиле Беседина. ВИДЕО, как Соль принес победу Тенерифе над командой украинца

Испания
(1 голосов)

Испанец продолжает забивать на Родине

В стиле Беседина. ВИДЕО, как Соль принес победу Тенерифе над командой украинца

Тенерифе/Автор невідомий

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" испанским "Тенерифе" нападающий Фран Соль принес победу своей команде в матче 34-го тура тамошней Сегунды над хихонським "Спортингом". Форвард удачно сыграл на добивании, головой переведя мяч в пустые ворота. Этот гол на 66-й минуте стал единственным в матче.

Этот мяч стал восьмым в составе "Тенерифе" для Соля в 31 поединке. Также на его счету две результативные передачи. Отметим, что весь текущий сезон он проводит в аренде в составе "сине-белых", а летом должен вернуться в "Динамо".

Добавим, что за хихонский "Спортинг" весь поединок на правом фланге защиты провел украинец Богдан Милованов. Эта встреча стала для него 19-й в Сегунде в этом сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе Фран Соль
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Комментарии (1)
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ukrop08
10.04.2021 в 13:09
у беседина есть стиль?
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