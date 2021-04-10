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Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция Эль-Класико
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Фото: La Liga
Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 30-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
На фоне и без того сложного графика "меренги" сразятся с заклятым врагом – "сине-гранатовыми". Гранды Ла Лиги продолжают погоню за мадридским "Атлетико" и паритет в Эль-Класико лишь поможет "матрасникам" в борьбе за золото. Проведет ли Зидан ротацию? Готова ли команда Кумана побеждать? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк
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