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Де Йонг: Победа или поражение в Эль-класико не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу
Голландец понимает, какова цена игры с "Реалом"
Игрок "Барселоны" Френки де Йонг высказался о борьбе за чемпионство в Испании перед игрой с "Реалом".
"Ла Лига в наших руках. Если мы выиграем все матчи, то станем чемпионами. Все зависит только от нас. Победа в таком поединке – это очень важно. Такой результат приблизил бы нас к цели, но мне не кажется, что этот матч будет решающим.
Победа или поражение в "класико" не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу.
В матчах с "Реалом" всегда есть большое давление. Сегодня матч не будет отличаться от предыдущих. Мы хотим победить. Когда "класико" приближается, то ты чувствуешь дополнительное давление", – сказал де Йонг.
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