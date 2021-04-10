Де Йонг: Победа или поражение в Эль-класико не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу

Игрок "Барселоны" Френки де Йонг высказался о борьбе за чемпионство в Испании перед игрой с "Реалом".

"Ла Лига в наших руках. Если мы выиграем все матчи, то станем чемпионами. Все зависит только от нас. Победа в таком поединке – это очень важно. Такой результат приблизил бы нас к цели, но мне не кажется, что этот матч будет решающим.

Победа или поражение в "класико" не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу.

В матчах с "Реалом" всегда есть большое давление. Сегодня матч не будет отличаться от предыдущих. Мы хотим победить. Когда "класико" приближается, то ты чувствуешь дополнительное давление", – сказал де Йонг.