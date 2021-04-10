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Рамос первый раз пропустит Эль-класико в рамках Ла Лиги
Травма капитана внесла коррективы в состав на матч
soccernews
Игрок "Реала" Серхио Рамос пропустит сегодняшний матч против "Барселоны" из-за травмы.
Капитан мадридцев впервые в карьере не сыграет в "класико" в испанском чемпионате. Он провел 45 из 47 матчей против каталонцев с момента перехода в "Реал" в 2005 году.
Ранее он не сыграл в полуфинале Лиги чемпионов-2010/11 между "Реалом" и "Барселоной". Также он пропустил первый матч полуфинала Кубка Испании в сезоне 2012/13.
Отметим, что на данный момент испанец является рекордсменом по числу "класико" (45). Вторую строчку по этому показателю занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси (44), который сегодня может выйти на поле. В таком случае аргентинец догонит Рамоса.
Согласно данным Transfermarkt, в этом сезоне защитник провел за "Реал" 15 матчей и забил 2 гола.
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