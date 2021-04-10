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Бензема продлит контракт с Реалом

Испания
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Но он все-таки хочет вернуться в "Лион"

Бензема продлит контракт с Реалом

Getty Images

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продлит контракт с клубом. Об этом сообщил агент футболиста Карим Джазири в интервью французскому изданию MadeIn Foot.

Форвард хочет вернуться в "Лион", но на данный момент этот трансфер ощутимо дальше, чем продление контракта со "сливочными". Текущее соглашение действительно до лета следующего года. Контракт может быть продлен еще на сезон.

Напомним, что в июле 2009 года Бензема присоединился к "Реалу" именно с "Лиона" за 35 млн евро. С тех пор он завоевал в составе мадридцев 19 трофеев, трижды став игроком года во Франции. Аналитический портал Transfermarkt на данный момент оценивает 33-летнего француза в 25 млн евро.

В этом сезоне на счету Бензема 18 голов и шесть передач в Ла Лиге. Он занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров испанского чемпионата после Месси (23), Морено (19) и Суареса (19).

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
MadeIn Foot

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