Пике получил укол, чтобы сыграть с Реалом

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может сыграть в "Эль-класико".

Вчера игроку сделали укол в колено, чтобы он смог принять участие в матче. Врачи подтвердили, что такая процедура – это единственный шанс испанца выйти на поле, поскольку во время игры боль не позволила бы ему действовать на максимуме.

Это было согласовано с Пике, врачами "Барсы" и тренерским штабом. Сделанный укол позволит 34-летнему защитнику сыграть в матче, не чувствуя боли.

Согласно данным Transfermarkt, в этом сезоне Жерар сыграл 11 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.