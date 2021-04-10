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Пике получил укол, чтобы сыграть с Реалом

Испания
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Пике получил укол, чтобы сыграть с Реалом

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может сыграть в "Эль-класико".
Вчера игроку сделали укол в колено, чтобы он смог принять участие в матче. Врачи подтвердили, что такая процедура – это единственный шанс испанца выйти на поле, поскольку во время игры боль не позволила бы ему действовать на максимуме.
Это было согласовано с Пике, врачами "Барсы" и тренерским штабом. Сделанный укол позволит 34-летнему защитнику сыграть в матче, не чувствуя боли.
Согласно данным Transfermarkt, в этом сезоне Жерар сыграл 11 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Источник:
AS

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