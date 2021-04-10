Примера. Кадис оживает, Эйбар тонет, а Атлетик снова без победы

У "Хетафе" есть все причины нервничать. За восемь туров до финиша команда опережает зону вылета лишь на 4 очка, а далее по календарю у подопечных Хосе Бордаласа матчи с "Реалом" и "Барсой". В то же время "Кадис", выиграв второй матч кряду, может вздохнуть с некоторым облегчением.

Еще до старта специалисты предрекали этому матчу небольшое количество моментов и голов, но первый тайм опроверг их прогнозы. Команды имели по стопроцентному шансу - за "Хетафе" мог забить Максимович, но Негредо вынес мяч с линии ворот; в ответ пробивал Йонссон, заставив Сорию демонстрировать свои рефлексы.

Ближе к второму тайму игра успокоилась и мяч почти перестал доходить до штрафной. И именно на таком отрезке забили гости - Тимор срезал в свои ворота в целом безобидный навес с левого края.

В дальнейшем "Хетафе" мощно насел на ворота, но спасительного гола так и не забил, опустившись в таблице на 15-е место с 30 очками. У "Кадиса" теперь 35 баллов и 12-я позиция.

30-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Кадис" - 0:1

Гол: Тимор, 64 (автогол)

"Хетафе": Сория - Ньом (Суарес, 70), Даконам, Тимор, Оливера (Миранда, 84) - Арамбарри, Максимович (Портильо, 70) - Аленья, Кубо (Анхель, 51), Кукурелья - Мата

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес (Маркос Лопес, 73), Кала, Эспино - Сальви (Малбашич, 72), Йонссон, Хосе Мари, Переа (Искьердо, 60) - Собрино (Лосано, 83), Негредо (Алехо, 60)

Предупреждения: Мата, 11, Арамбарри, 62, Миранда, 84 - Хосе Мари, 69, Йонссон, 73

"Атлетик" не выиграл в шестом матче подряд, но на сей раз его осечка объяснима - команда вышла с десятью резервистами в старте. Основных игроков Марселино решил поберечь на финал Кубка короля, в котором баски через неделю встретятся с "Барселоной".

Поначалу казалось, что решение тренера не сказалось на игре - "Атлетик" доминировал, и Морсильо с Сансетом упустили по хорошему голевому шансу. Но чем дальше, тем игра басков расклеивалась, так что в середине второго тайма Марселино пришлось экстренно выпускать своих лидеров.

У "Алавеса" вернулся в старте экс-карпатовец Лукас Перес, ранее повздоривший с тренером, но сегодня он команде жестко навредил - из-за его офсайда судьи отменили красивый гол Хоселу в конце первой половины.

Итоговые 0:0, как водится, не устроили никого - "Алавес" остался в зоне вылета с 24 очками, а "Атлетик" опустился на 10-ю строчку, имея 37 баллов. Боевой дух команды перед финалом с "Барсой" низок.

30-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Алавес" - 0:0

"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ - Ибаи Гомес (Муниаин, 64), Весга, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 64), Морсильо (Беренгер, 69) - Сансет (Рауль Гарсия, 69), Вильялибре (Уильямс, 63)

"Алавес": Пачеко - Агиррегабирия, Альберто Родригес, Лежен, Химо Наварро - Хота (Пере Понс, 75), Батталья, Пина (Ману Гарсия, 78), Риоха (Эдгар Мендес, 75) - Хоселу, Лукас Перес (Сайнс, 85)

Предупреждения: Весга, 2, Капа, 90+1 - Лежен, 46, Ману Гарсия, 90+1

Матч двух кризисных команд выиграла менее кризисная. "Леванте" проиграл "лишь" 4 из 6 последних поединков, тогда как "Эйбар" не знает побед в 14 турах подряд, опустившись на 20-е место в таблице.

Сказать по правде, это был матч не уровня элиты. Огромное количество брака, плохих решений и грубоватых единоборств мешало насладиться непосредственно футболом. Касательно моментов, то их можно посчитать на пальцах одной руки.

Даже удивительно, что по такой игре гол получился весьма симпатичным - Клерк точно прострелил с фланга, а де Фрутос вколотил мяч в сетку с такой силой, что имел шансы ее порвать.

На том и порешили. "Эйбар" сделал еще один шаг к понижению в классе и остался последним с 23 очками; "Леванте" благодаря победе поднялся на 8-е место с 38 баллами, окончательно гарантировав себе место в элите на следующий сезон.

30-й тур Примеры. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" - "Леванте" - 0:1

Гол: де Фрутос, 45+2

"Эйбар": Йоэль - Оливейра, Серхио Альварес, Арбилья - Посо, Диоп, Алейш Гарсия (Атьенса, 75), Коте - Инуи (Кике Гонсалес, 75) - Энрич (Педро Леон, 86), Кике

"Леванте": Айтор Фернандес - Коке, Постиго, Дуарте, Клерк - де Фрутос (Везу, 84), Радоя (Мальса, 19), Барди, Моралес (Рочина, 68) - Рохер Марти (Дюкуре, 68), Дани Гомес (Серхио Леон, 83)

Предупреждения: Диоп, 15, Алейш Гарсия, 60, Арбилья, 65 - Клерк, 17, Постиго, 38