Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси повторил рекорд Рамоса по количеству сыгранных "Эль-Класико"
У обоих по 45 матчей "Барса" - "Реал"
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".
"Сине-гранатовых" на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Это "эль-класико" стало для аргентинца 45-м в карьере. Таким образом, форвард "Барсы" повторил рекорд защитника мадридцев Серхио Рамоса по количеству сыгранных "класико". Напомним, испанский защитник пропускает эту игру из-за травмы.
Первое свое "эль-класико" Лео провел в далеком 2005-м году.
В текущем сезоне во всех турнирах 33-летний Месси принял участие в 39 матчей, забил 29 голов и записал на свой счет 13 ассистов.
Популярное сейчас
- Одесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1
- На холостых. Динамо - Днепр-1 2:0
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Расстрельный список. Кто покинет Барселону?
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО