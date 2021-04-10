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Месси повторил рекорд Рамоса по количеству сыгранных "Эль-Класико"

Испания
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У обоих по 45 матчей "Барса" - "Реал"

Месси повторил рекорд Рамоса по количеству сыгранных "Эль-Класико"

Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен

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В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".

"Сине-гранатовых" на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Это "эль-класико" стало для аргентинца 45-м в карьере. Таким образом, форвард "Барсы" повторил рекорд защитника мадридцев Серхио Рамоса по количеству сыгранных "класико". Напомним, испанский защитник пропускает эту игру из-за травмы.

Первое свое "эль-класико" Лео провел в далеком 2005-м году.

В текущем сезоне во всех турнирах 33-летний Месси принял участие в 39 матчей, забил 29 голов и записал на свой счет 13 ассистов.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид)
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