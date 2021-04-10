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Кроос ударом со штрафного удвоил преимущество Реала. ВИДЕО

Испания
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Немец поразил ворота своего соотечественника - тер Штегена

Кроос ударом со штрафного удвоил преимущество Реала. ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".

Счет на 13-й минуте встречи открыл Карим Бензема. А спустя 15 минут Тони Кроос удвоил преимущество "сливочных" ударом со штрафного. Немецкий хавбек наносил прямой удар по воротах тер Штегена с 16-ти метров, мяч отрикошетил от Альбы и залетел в сетку "блауграны".

В нынешней кампании чемпионата Испании 31-летний Тони принял участие в 27 матчах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

Видео гола Крооса

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В статье: Тони Кроос Барселона Реал (Мадрид)
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