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Кроос ударом со штрафного удвоил преимущество Реала. ВИДЕО
Немец поразил ворота своего соотечественника - тер Штегена
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".
Счет на 13-й минуте встречи открыл Карим Бензема. А спустя 15 минут Тони Кроос удвоил преимущество "сливочных" ударом со штрафного. Немецкий хавбек наносил прямой удар по воротах тер Штегена с 16-ти метров, мяч отрикошетил от Альбы и залетел в сетку "блауграны".
В нынешней кампании чемпионата Испании 31-летний Тони принял участие в 27 матчах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.
Видео гола Крооса
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