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Грядет камбэк? Мингеса отыграл один мяч в матче с Реалом. ВИДЕО
Голевую передачу отдал Альба
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".
В первом тайме встречи "сливочные" дважды поразили ворота тер Штегена, благодаря мячам
В текущем сезоне 21-летний испанец принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Видео гола Мингесы
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