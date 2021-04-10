Грядет камбэк? Мингеса отыграл один мяч в матче с Реалом. ВИДЕО

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".

В первом тайме встречи "сливочные" дважды поразили ворота тер Штегена, благодаря мячам Бензема и Крооса . На 60-й минуте поединка "сине-гранатовые" сумели отыграть один мяч, усилиями Оскара Мингесы - Альба прострелил с левого фланга, Гризман пропустил мяч, Мингеса "поймал" игровой снаряд на щиток и пробил мимо Куртуа.

В текущем сезоне 21-летний испанец принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Видео гола Мингесы