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Грядет камбэк? Мингеса отыграл один мяч в матче с Реалом. ВИДЕО

Испания
(3 голосов)

Голевую передачу отдал Альба

Грядет камбэк? Мингеса отыграл один мяч в матче с Реалом. ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".

В первом тайме встречи "сливочные" дважды поразили ворота тер Штегена, благодаря мячам Бензема и Крооса. На 60-й минуте поединка "сине-гранатовые" сумели отыграть один мяч, усилиями Оскара Мингесы - Альба прострелил с левого фланга, Гризман пропустил мяч, Мингеса "поймал" игровой снаряд на щиток и пробил мимо Куртуа.

В текущем сезоне 21-летний испанец принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Видео гола Мингесы

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Оскар Мингеса
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Комментарии (1)
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viha (Краков)
11.04.2021 в 00:19
"Фильм недоступен в вашем регионе" - а чому, який сенс?
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