Зидан: Физически мы на грани наших возможностей. Мы еще ничего не выиграли

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Барселоны" :

"Мы контролировали игру и заслуживали на победу. У нас были шансы забить третий, а то и четвертый гол. Мы столкнулись с тем, что эта игра требовала от нас больших усилий, как и матч с Ливерпулем, но именно этого вы ожидаете от этих команд. Это заслуженная победа Реала.

Физически мы на грани наших возможностей. Это был замечательный матч сегодня, но это футбол, и нужно потратить много сил, но ощущается лучше, когда в итоге вы получите три очка. Мы сделали много замен. Нам нужно продолжать, потому что мы еще ничего не выиграли. Это одна игра, три очка, и ничего не изменилось, мы в бою, как остальные команды.

Нас могут хвалить или ругать, но мы должны быть бесстрашными. Мы должны верить в свою работу", - сказал Зидан.