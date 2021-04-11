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Зидан: Физически мы на грани наших возможностей. Мы еще ничего не выиграли

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Матч с "блауграной" - просто три очка

Зидан: Физически мы на грани наших возможностей. Мы еще ничего не выиграли

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Барселоны":

"Мы контролировали игру и заслуживали на победу. У нас были шансы забить третий, а то и четвертый гол. Мы столкнулись с тем, что эта игра требовала от нас больших усилий, как и матч с Ливерпулем, но именно этого вы ожидаете от этих команд. Это заслуженная победа Реала.

Физически мы на грани наших возможностей. Это был замечательный матч сегодня, но это футбол, и нужно потратить много сил, но ощущается лучше, когда в итоге вы получите три очка. Мы сделали много замен. Нам нужно продолжать, потому что мы еще ничего не выиграли. Это одна игра, три очка, и ничего не изменилось, мы в бою, как остальные команды.

Нас могут хвалить или ругать, но мы должны быть бесстрашными. Мы должны верить в свою работу", - сказал Зидан.

После этой победы "Реал" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 66 очков. Столько же в "Атлетико", но "матрасники" еще сегодня проведут матч против "Бетиса".

Уже в среду "сливочным" предстоит сыграть ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал Мадрид

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