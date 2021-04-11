  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. И голы, и удаления, и (не)пенальти. Реал - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И голы, и удаления, и (не)пенальти. Реал - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

В Испании все напряженнее и напряженнее

И голы, и удаления, и (не)пенальти. Реал - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор "Эль-Классико", в котором "Реал" одержал минимальную победу.

Первый тайм был полностью за мадридцами, что вылилось в забитые голы. Сначала Бензема элегантно пяткой открыл счет в матче, а затем Кроос забил свой первый гол со стандарта в "сливочной" футболке. В дополнительное время к первому тайму Месси мог украсить матч "сухим листом", но попал в штангу.

После перерыва гости пошли в наступление. Мингеса отыграл один мяч, а под занавес поединка Мориба попал в перекладину. Даже Тер Штеген имел шанс отличиться, однако пробил неудачно. И это при том, что последние минуты "блауграна" проводила в большинстве.

"Реал" - "Барселона" 2:1

Голы: Бензема 13, Кроос 28 - Мингеса 60

Удаление: Каземиро 90 (вторая желтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...