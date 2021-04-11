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И голы, и удаления, и (не)пенальти. Реал - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
В Испании все напряженнее и напряженнее
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Вашему вниманию представляем видеообзор "Эль-Классико", в котором
Первый тайм был полностью за мадридцами, что вылилось в забитые голы. Сначала Бензема элегантно пяткой открыл счет в матче, а затем Кроос забил свой
После перерыва гости пошли в наступление. Мингеса отыграл один мяч, а под занавес поединка Мориба попал в перекладину. Даже Тер Штеген имел шанс отличиться, однако пробил неудачно. И это при том, что последние минуты "блауграна" проводила в большинстве.
"Реал" - "Барселона" 2:1
Голы: Бензема 13, Кроос 28 - Мингеса 60
Удаление: Каземиро 90 (вторая желтая)
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