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Лукас Васкес не сыграет до конца сезона

Испания
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У хавбека "Реала" серьезные проблемы

Лукас Васкес не сыграет до конца сезона

Новина українською

Игрок "Реала" Лукас Васкес получил травму в матче 30-го тура Примеры против "Барселоны" (2:1).

Полузащитник прошел медицинское обследование, по результатам которого ему диагностировано растяжение задней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления футболиста не известны, но игрок вряд ли сыграет в текущем сезоне Ла Лиги.

Васкес в этом сезоне провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
AS

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