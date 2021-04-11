Лукас Васкес не сыграет до конца сезона

Игрок "Реала" Лукас Васкес получил травму в матче 30-го тура Примеры против "Барселоны" (2:1).

Полузащитник прошел медицинское обследование, по результатам которого ему диагностировано растяжение задней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления футболиста не известны, но игрок вряд ли сыграет в текущем сезоне Ла Лиги.

Васкес в этом сезоне провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.