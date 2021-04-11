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Модрич к Пике после Эль-Класико: Ждешь судью, чтобы пожаловаться?

Испания
(1 голосов)

Жерар был недоволен действиями арбитра

Модрич к Пике после Эль-Класико: Ждешь судью, чтобы пожаловаться?

Twitter / Cкриншот

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В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" со счетом 2:1.

Хавбек "сливочных" Лука Модрич отыграл все 90 минут, а защитник "блауграны" Жерар Пике провел весь поединок на скамейке запасных. После матча испанец и хорват пожали руки, а последний задал вопрос.

– Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? – спросил Лука.

– Он добавил всего четыре минуты, – ответил Жерар.

– А сколько вы хотите? – парировал Модрич.

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В статье: Лука Модрич Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
11.04.2021 в 18:41
Авжеж... Можна іронізувати, коли суддя лояльний до твоєї команди! А Піке не варто щось казати! НІЧОГО не зміниться... можуть тільки оштрафувати! Невже не видно, що "корпус СС" знов взявся за справу... Так більш-менш професійно Столичним дозволяються "дрібни фоли", а Барселоні НІ! Утім все це в "рамках Правил"! Правда пункти різні.
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oda1979 (Запорожье)
11.04.2021 в 17:58
Красава. Но, только Модрич.
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