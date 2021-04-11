Модрич к Пике после Эль-Класико: Ждешь судью, чтобы пожаловаться?

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" со счетом 2:1.

Хавбек "сливочных" Лука Модрич отыграл все 90 минут, а защитник "блауграны" Жерар Пике провел весь поединок на скамейке запасных. После матча испанец и хорват пожали руки, а последний задал вопрос.

– Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? – спросил Лука.

– Он добавил всего четыре минуты, – ответил Жерар.

– А сколько вы хотите? – парировал Модрич.