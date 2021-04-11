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Модрич к Пике после Эль-Класико: Ждешь судью, чтобы пожаловаться?
Жерар был недоволен действиями арбитра
Twitter / Cкриншот
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги
Хавбек "сливочных" Лука Модрич отыграл все 90 минут, а защитник "блауграны" Жерар Пике провел весь поединок на скамейке запасных. После матча испанец и хорват пожали руки, а последний задал вопрос.
– Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? – спросил Лука.
– Он добавил всего четыре минуты, – ответил Жерар.
– А сколько вы хотите? – парировал Модрич.
Modrić: "Ahora a rajar, eh".— Madrid Sports (@MadridSports_) April 10, 2021
Piqué: "Hombre, cuatro minutos...".
Modrić: "¿Pero cuántos quieres?".
Leyenda, @lukamodric10
pic.twitter.com/tNofz9TS8e
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