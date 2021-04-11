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Атлетико Мадрид хочет подписать талантливого нападающего с Уругвая

Испания
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Игрок уже показал свои умения

Атлетико Мадрид хочет подписать талантливого нападающего с Уругвая

Getty Images

Новина українською

Мадридский "Атлетико" хочет подписать Матиаса Аресо. Об этом сообщает журналист Николо Скира. Одаренный форвард уже ярко показал себя в местном чемпионате. Игроку недавно исполнилось 18 лет. В этом возрасте он уже сыграл 62 матча за "Ривер Плейт Монтевидео", в которых забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Игрока называют новым Луисом Суаресом и одним из самых ярких талантов Уругвая прямо сейчас.

Согласно данным Transfermarkt, цена Матиаса Аресо составляет 1,5 млн. Евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ривер Плейт (Уругвай)
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Источник:
Николо Скира

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